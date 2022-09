Auswärts läuft es einfach nicht: TuS Holzkirchen verliert in Freising

Von: Sebastian Schuch

Ein gutes Landesligaspiel mit intensive Duell wie zwischen Yasin Keskin (r.) und Vitus Kirchberger , boten der SE Freising und der TuS Holzkirchen am Donnerstag den Zuschauern. © Lehmann

Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen bringen die Leistung einfach nicht auf den fremden Platz und verlieren auch beim SE Freising.

Holzkirchen – Die Auswärtsschwäche der Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen hält an: Auch beim SE Freising kann die Mannschaft von Joe Albersinger das unstreitbar vorhandene Leistungsvermögen nur teilweise abrufen und muss sich nach einem Doppelschlag vor der Pause mit 1:2 geschlagen geben. „Wir haben das Spiel leider innerhalb von zehn Minuten verloren“, fasst der Trainer zusammen. „Das können wir zu Hause besser.“

Auch wenn der TuS ohne Punkte an die Haid zurückkehrte, berichtet Albersinger viel Positives: „Wir haben gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Das ballorientierte Verschieben habe gut funktioniert, defensiv sei seine Mannschaft besser gestanden als in anderen Spielen und sie habe bis zum Schluss nicht aufgesteckt. „Es war eine Steigerung im Vergleich zu Brückmühl und Landshut“, blickt Albersinger auf die vorherigen Auswärtsniederlagen zurück. „Als Trainer ist es immer schwierig zu sagen, da war viel Gutes dabei, du hast aber keine Punkte. Das ist auch für die Mannschaft schade.“

Generell hat Albersinger erkannt, dass vor allem auswärts einzelne Spielphasen über den Ausgang einer Partie entscheiden. „In allen Auswärtsspielen nutzen die Gegner unsere Fehler sehr konsequent aus.“ In Freising traf zunächst Spielertrainer Florian Bittner nach einem Holzkirchner Ballverlust an der Mittellinie per abgefälschtem Schuss, kurz darauf köpfte Luka Brudtloff ein. Zwei Gegentore, „die so nicht fallen dürfen“, meint Albersinger.

Anschlusstreffer fällt zu spät

Die sein Team aber zu einem doppelt ungünstigen Zeitpunkt kassierte. Denn in den Minuten davor verpassten Christopher Korkor und Charles Chauque die Holzkirchner Führung nur um Zentimeter. Stattdessen ging es mit dem doppelten Rückschlag in die Kabine.

So gehörten auch die Minuten nach dem Seitenwechsel der Eintracht, „dann kam unsere Druckphase“. Unter anderem mit einem Dreifachwechsel sorgte Albersinger für frische Kräfte, doch diese Maßnahme schien zunächst nicht so richtig zu fruchten. „Wir müssen auswärts mit noch mehr Tempo, mehr Durchsetzungsvermögen in die gegnerische Box kommen“, fordert der 56-Jährige. „Uns fehlt der Punch, im richtigen Moment das Tor zu machen.“ Das gelang erst kurz vor Schluss: Alexander Mehring setzte sich auf links gut durch und flankte scharf auf den langen Pfosten, wo Chaka Menelik Ngu Ewodo aus wenigen Metern einschob. „Die Mannschaft wollte unbedingt den Ausgleich erzielen“, lobt Albersinger die Schlussminuten. Durch die sich bietenden Räume konterte Freising, der Treffer wurde aber wegen Abseits nicht gegeben.

Das spielfreie Wochenende nutzt Albersinger zur Gegnerbeobachtung, dann warten zwei Heimspiele, bevor auch auswärts der Knoten der Holzkirchner endlich platzen soll.

SE Freising - TuS Holzkirchen 2:1 (2:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Keskin, Zetterer, Siebler, Lechner (66. Menelik Ngu Ewodo), Korkor, Erten (66. Haunolder), Chauque (90.+1 Mättig), Lindner (80. Gumberger), Mehring, Krepek (66.Ziljkic).

Tore: 1:0 Bittner (35.), 2:0 Brudtloff (40.), 2:1 Menelik Ngu Ewodo (86.).

Gelbe Karten: Brudtloff, Günzel, Hones - Chauque, Haunolder.

Schiedsrichter: Tim Bruckner.

Zuschauer: 122.