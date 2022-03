Auswärtsdreier: SV Bayrischzell siegt bei FF Geretsried

Gefehlt hat Trainer Wacco Schmid dem SC Bayrischzell in Geretsried. © thomas Plettenberg

Der SV Bayrischzell hat bei den FF Geretsried den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde eingefahren.

Bayrischzell – Der SV Bayrischzell hat seinen Auftaktsieg gegen den BCF Wolfratshausen II nur zwei Tage später mit einem 3:2-Auswärtssieg bei den FF Geretsried vergoldet. Mit sechs Punkten sind die Bayrischzeller in der Kreisklasse 2 optimal aus der Winterpause gekommen.

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die mit der ersten Aktion in Führung gingen, der SV brauchte 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Dann beherrschte Bayrischzell das Spielgeschehen und Maxi Wiedmann glich mit dem Pausenpfiff aus. In einer hitzigen, aber fairen Partie, die Schiedsrichter Joachim Bartl mit seiner ruhigen Art im Griff hatte, gingen abermals die Geretsrieder in Front. Doch Bayrischzell blieb am Drücker und belohnte sich dank der Treffer von Markus Nopper und Lukas Müller für die engagierte Vorstellung.

„Die letzten zehn Minuten waren eine Abwehrschlacht, aber insgesamt war der Sieg verdient“, resümierte SV-Coach Thomas Birmoser, der den erkrankten Wacco Schmid vertrat. ts

FF Geretsried – SV Bayrischzell 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Frank (1.), 1:1 Wiedmann (45.+3), 2:1 Frank (52.), 2:2 Nopper (72.), 2:3 Müller (81.).