SV Miesbach ist gewarnt vor Schlendrian

Der SV Miesbach kann in Antdorf gewinnen, aber nur maximal konzentriert.

Auswärtsspiel beim ASV Antdorf

von Thomas Spiesl schließen

Die Erleichterung nach dem Derbysieg gegen den FC Real Kreuth war im Lager des SV Miesbach riesengroß.

Es war der erste Erfolg nach einer langen Durststrecke, und so bleiben die Kreisstädter mit ihrem neuen Trainer Sepp Sontheim weiterhin im Rennen um die Nichtabstiegsplätze. Doch zum Durchatmen bleibt den SV-Kickern keine Zeit, denn am Karsamstag wartet das Auswärtsspiel beim ASV Antdorf auf sie. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Partie hat für beide Seiten große Bedeutung, denn die Heimmannschaft liegt auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga 1 und haben gegen Miesbach wohl die letzte Chance, den Abstieg zumindest hinauszuzögern. Die Gäste hingegen hätten sogar die Möglichkeit, mit einem Dreier die Relegationsplätze zu verlassen.

„Für uns ist es das wichtigste und zugleich schwerste Spiel der Saison“, stellt Sontheim deshalb fest. „Gegen den Letzten ist die Gefahr immer groß, dass man den Gegner unterschätzt. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen den Kampf annehmen. Für uns zählen nur drei Punkte.“

Unter der Woche war die Stimmung im Miesbacher Lager gut, auch mit der Trainingsbeteiligung zeigte sich der SV-Coach sehr zufrieden. Immerhin nahm der komplette Kader am Abschlusstraining am Gründonnerstag teil. Umstellungen wird es voraussichtlich keine geben – Sontheim will die gleiche Startelf aufbieten, die zuletzt den FC Real Kreuth niederringen konnte.

„Dieser Sieg war wichtig für den Kopf. Die Spieler haben gesehen, dass man in dieser Klasse für einen Sieg hart arbeiten muss.“ Gegen Kreuth sei die Sperre im Kopf aufgehoben gewesen. „Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so“, sagt Sontheim. „Wir dürfen jetzt nur nicht in den alten Schlendrian verfallen. Wenn uns das gelingt, gewinnen wir in Antdorf.“

Allerdings hat Sontheim seine Schützlinge auf einen harten Kampf eingeschworen, denn auch Antdorf will die Hoffnung auf den Klassenerhalt mit einem Dreier erhalten. „Wir müssen spielen wie gegen Kreuth. Ein Dreier in Antdorf wäre eminent wichtig.“ Die Tabelle zeige, wie eng es diese Saison zugehe. „Wir können nach dem Spiel in Antdorf sowohl auf einem direkten Abstiegsplatz als auch auf einem Nichtabstiegsplatz liegen.“

Den Miesbachern wäre es natürlich lieber, sie könnten die Gefahrenzone erstmals seit Langem wieder verlassen. Dafür müssen sie aber erst einmal 90 Minuten vollen Einsatz abliefern und das schwerste Spiel des Jahres für sich entscheiden.

ts