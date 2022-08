Bähr hält zwei Elfmeter: Bayrischzell gewinnt Derby gegen Warngau

Elferkiller: Bayrischzells Torhüter Daniel Bähr parierte gegen Warngau zwei Strafstöße, hier den von Sebastian Klaus. © Steffen Gerber

Bayrischzells Torhüter Daniel Bähr wird zum Derbyhelden gegen Warngau. Irschenberg und Rottach-Egern verlieren.

Landkreis – Bayrischzells Torhüter Daniel Bähr avancierte gegen Warngau zum Derbyhelden. Irschenberg und Rottach-Egern verlieren ohne eigenen Treffer.

FC Deisenhofen III – FC Rottach-Egern 3:0 (0:0)

Tore: 1:0/2:0 Förtsch (50./77.), 3:0 Neumaier (79.).

Nach drei Siegen zum Auftakt hagelte es für den FC Rottach-Egern in Deisenhofen die erste Saisonniederlage. Und die war laut Rottachs Coach Bernhard Gruber auch hochverdient. „Der Gegner war heute einfach eine Klasse besser“, erkannte er neidlos an. Bis zur Halbzeit hielten die Kicker vom Birkenmoos gut dagegen, gingen gar mit einem 0:0 in die Pause. „Ein individueller Fehler“, meint Gruber, habe fünf Minuten nach Wiederanpfiff zum 0:1 aus Sicht der Gäste geführt. Beim 0:2 flog den Rottachern eine eigene Standardsituation in Form eines mustergültigen Konters der Deisenhofener um die Ohren. Beide Tore erzielte Matchwinner Jens Förtsch. „Da war das Spiel dann eigentlich gelaufen“, resümierte Gruber. Jakob Neumaier machte mit dem dritten Tor für die Heimmannschaft endgültig der Deckel drauf. „Die Niederlage müssen wir respektieren, sie hätte auch höher ausfallen können“, fasst Gruber zusammen. In allen Belangen sei Deisenhofen bislang der stärkste Gegner gewesen. Unterkriegen lässt sich der Coach aber nicht: „Mitnehmen können wir aus dem Spiel auf jeden Fall, dass wir auch gegen einen so starken Gegner mit viel Disziplin ein 0:0 zur Pause haben halten können.“ hph

SG Aying/Helfendorf – TSV Irschenberg 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Höcker (11.), 2:0/3:0/4:0 Wohlschläger (26./41./67.), 5:0 Höcker (71.), 6:0 Hefft (84.).

Der TSV Irschenberg kommt einfach nicht in der Kreisklasse an. Bei der SG Aying/Helfendorf setzte es eine deftige 0:6-Klatsche. Dem Aufsteiger fehlen momentan zu viele Stützen aus der Meistersaison. Torjäger Marek Palivec und Benedikt Mohn sind verletzt, Markus Futschek fehlte gesperrt. „Der Gegner war vor allem über Standards stark“, erzählt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger und hadert gleichzeitig: „Wir haben uns teilweise zu viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt.“ Aufgrund der angespannten Personalsituation musste Trainer Marcus Huber einige Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen. Das zeigte sich auch auf dem Platz. Somit wartet der TSV weiter auf den ersten Punkt. emi

SV Bayrischzell – SV Warngau 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Müller (1.), 2:0 Wiedmann (20.), 2:1 L. Gerr (52.), 2:2 B. Gerr (56.), 3:2 Rosenberger (75./FE).

In einer turbulenten Partie mit vielen Highlights hat sich der SV Bayrischzell mit 3:2 gegen den SV Warngau durchgesetzt. Matchwinner für die Hausherren war Torhüter Daniel Bähr, der direkt hintereinander zwei Elfmeter parierte. Schon in der ersten Minute ging Bayrischzell durch Lukas Müller in Front, Maximilian Wiedmann legte wenig später nach. „Endlich ist der Knoten geplatzt. Wir haben im Gegensatz zu den letzten Wochen zwar kein so richtig gutes Spiel gemacht, aber dafür die Punkte geholt“, freut sich Trainer Sebastian Schmid über den Dreier. Noch vor dem Seitenwechsel scheiterte erst Sebastian Klaus per Strafstoß an Bähr. Im Nachschussversuch wurde Benedikt Gerr erneut gefoult; wieder gab zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Benjamin Stadler fand aber ebenfalls im Bayrischzeller Schlussmann seinen Meister. Erst nach dem Seitenwechsel waren es die Gerrs, Benedikt und Leonhard, die Warngau zum Ausgleich brachten. „Wir haben noch mal alles probiert und sind noch mal rangekommen“, beschreibt SVW-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl die Aufholjagd. Doch auch die fand ein jähes Ende, denn Routinier Martin Rosenberger verwandelte seinen Strafstoß zum 3:2-Erfolg für die Gastgeber. „Im Großen und Ganzen war der Sieg für uns verdient“, findet Schmid. emi