Holzis drehen mit Schlussoffensive Partie 

In den Schlussminuten sicher an der Freiwurflinie: Mann des Abends, Daniel Frystacki.

Daniel Frystacki ist der Matchwinner

Wenn‘s läuft, dann läuft‘s: Die Basketballer des TuS Holzkirchen erkämpften sich einen 80:73-Sieg gegen die Baskets Vilsbiburg II und sind nun Tabellenführer.

Holzkirchen – Das war eng: Drei Viertel lang liefen die Basketballer des TuS Holzkirchen einem Rückstand hinterher. Doch in den letzten zehn Minuten fanden sie noch die rechte Einstellung und landeten mit 80:73 den sechsten Sieg im siebten Spiel. Damit stehen die Holzis nun an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga.

Natürlich hatte Coach Sebastian Trott vor der Gefährlichkeit der Baskets Vilsbiburg II gewarnt. Doch der erfolgreiche Saisonstart hatte die Holzis wohl ein wenig zu sorglos und selbstsicher werden lassen. Denn das junge Gästeteam startete furios. Keine drei Minuten Spielzeit waren vorbei, und der TuS lag mit 0:10 zurück. Trott musste bereits seine erste Auszeit nehmen, um den Vilsbiburger Blitzstart zu unterbrechen. Mit Erfolg, denn nach einer kurzen Standpauke schienen die Holzis nun wach zu sein. Nach weiteren drei Minuten glichen Mike Brunner und Torben Siede mit gelungenen Aktionen zum 12:12 aus. Doch ganz in den Griff bekamen sie die überfallartigen Angriffe der Gäste nicht. Wieder ließ der TuS die Baskets auf 19:12 davonziehen, bevor Kapitän Brunner nochmals, vor allem recht sicher an der Freiwurflinie, zum 19:19 nach dem ersten Viertel ausglich.

An diesem Wechselbad der Gefühle änderte sich auch im zweiten Viertel nichts. Zuerst ging der TuS mit 31:25 in Front, weil Kilian Schneider unter den Körben kräftig wühlte – dann wechselte die Führung wieder mit 36:33 an die Gäste. Am Ende der ersten Halbzeit hatte Vilsbiburg schließlich knapp mit 40:39 die Nase vorn. Die Defensive der Holzis konnte sich einfach nicht auf das schnelle Spiel der Baskets einstellen und fand auch kein Mittel gegen die sicheren Dreierschützen.

Zu Beginn des dritten Viertels, Vilsbiburg führte 49:44, musste Coach Trott dann doch – entgegen seiner Überzeugung – handeln: Er wechselte den völlig indisponierten Routinier Harold Martinez auf die Bank, schickte wieder Schneider unter die Bretter und ließ fortan statt der hilflosen Mann-Mann-Defensive mehr Raum, um in der Zone zu verteidigen. Diese Entscheidungen verhinderten zwar nicht, dass die Gäste Anfang des letzten Viertels mit 66:57 führten, doch die Holzis waren sich einig, diese Partie nicht herzuschenken.

Die nun von Minute zu Minute stabiler stehende Defensive wurde schließlich auch zum Ausgangspunkt vieler konsequent vorgetragener Angriffe. Hierbei avancierte Daniel Frystacki zum Matchwinner: Egal von wo der Flügelspieler auch Maß nahm, der Ball fand sicher den Weg in den Korb des Gegners. Zwei spektakuläre Ballgewinne von Clemens Weinzierl und in der Schlussminute ein sicherer Frystacki an der Freiwurflinie beendeten den 23:7-Schlussspurt der Holzis, mit dem schon keiner mehr gerechnet hatte. Der TuS sollte zukünftig keinen Gegner mehr voreilig unterschätzen. Denn nicht immer kann man auf seine spektakuläre Schlussoffensive vertrauen, wie diesmal.

Jörg Wedenkind

TuS Holzkirchen: Frystacki (23 Punkte), Brunner (19), Schneider (10), Weinzierl (10), Martinez (7), Siede (6), Gricar (5), Ibrahimovic, Mann.