Holzis sehnen Ende herbei

Letztes Spiel der Saison am Sonntag

von Tamara Scheid schließen

„Die Leute sind durch“, sagt Holzi-Trainer Sebastian Trott. Daher sind die Basketballer des TuS Holzkirchen froh, wenn am Sonntag die Saison zu Ende geht.

Holzkirchen – „Es ist gut, dass die Saison jetzt dann vorbei ist“, sagt Sebastian Trott, Trainer der Basketballer des TuS Holzkirchen und sehnt wahrlich das Ende der aktuellen Spielzeit herbei. Nur noch ein Spiel steht auf dem Plan der Holzis in der Basketball-Bezirksoberliga der Saison 2018/19. Am Sonntag geht es zum Abschluss zum TSV München Ost, den direkten Tabellennachbarn.

Dass sich der Holzi-Coach auf das Saisonfinale freut, hat einen guten Grund: „Die Leute sind durch“, sagt er. „Die Kraft ist am Ende.“ Immer noch ist der Kader der Holzis verletzungsbedingt stark dezimiert. Im abschließenden Training am Donnerstagabend hat sich auch noch Paul Keil verletzt – Verdacht auf Knöchelbruch.

Die Folge: Die Holzkirchner Basketballer werden wohl nur mit sechs bis sieben Spielern in München antreten. Einziger Lichtblick: „Es geht ja sozusagen nur noch um die goldene Ananas“, sagt Trainer Trott. Der TSV liegt derzeit auf Platz sechs, die Holzis auf Platz sieben. Bei einem Sieg könnte der TuS noch einen Platz gut machen im Tableau.

Dass das durchaus funktionieren könnte, glaubt Kapitän Mike Brunner. „Vielleicht gelingt uns eine kleine Überraschung“, sagt er. Oft sei es gar nicht so schlecht, ohne große Erwartungen in eine Partie Zug gehen und ohne Druck sein Spiel zu spielen. Das Wichtigste aber im letzten Spiel: Ohne weitere Verletzungen die Saison beenden. „Es sehnen sich alle nach dem Ende“, unterstreicht Brunner die Aussagen Trotts.

Aufgrund der hohen Verletzungsserie dürften in München wohl einige Spieler zum Einsatz kommen, die sonst nicht so viel spielen, und jetzt in den Kader gerutscht sind, meint Brunner. Im Anschluss an das Saisonfinale heißt es dann erst mal wieder zu Kräften zu kommen. Trott: „Mal schauen, wo die Reise des Holzkirchner Basketballs in der kommenden Saison hingeht.“

tas