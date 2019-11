Holzis empfangen Top-Team TSV Oberhaching II

Punkten müssen Holzkirchens Basketballer (in Weiß) gegen andere Gegner.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Gegen Tabellenführer TSV Oberhaching II wird es für die Holzis wohl nichts zu holen geben. Aber dafür kommt es zum Wiedersehen mit einigen alten Bekannten.

Holzkirchen – Es sieht nicht gut aus für die Holzis. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern, denn die nächsten beiden Gegner der Basketballer des TuS Holzkirchen sind die absoluten Topteams der Bezirksliga Süd. Am Samstagabend ist zunächst der ungeschlagene Tabellenführer TSV Oberhaching II in der Batusa-Halle zu Gast.

Holzis treffen auf einige alte Bekannte

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einigen alten Bekannten. Die Reserve des ProB-Bundesligisten ist gespickt mit ehemaligen Bayernliga- und Regionalliga-Spielern. Vier davon haben sogar eine Vergangenheit in Holzkirchen: Philip Hautum, momentan Topscorer der Oberhachinger, Felix und Clemens Pankow sowie Dennis Wünsche trugen bereits das Holzi-Trikot. Da freut sich auf Holzkirchner Seite insbesondere der reaktivierte Dominik Exner, der jahrelang für den TSV aktiv war.

Holzis wollen nicht nur mit Nachwuchsspielern Klassenerhalt schaffen

Oberhaching scheint nach dem 92:85-Sieg im Spitzenduell gegen den Sportbund München II unaufhaltbar der Bezirksoberliga entgegen zu streben. Es ist also kaum damit zu rechnen, dass der TuS nach sechs Niederlagen in Serie ausgerechnet diesem Gegner Paroli bieten kann. „Wir müssen sicherlich die nötigen Punkte gegen andere Gegner holen“, sagt Spielertrainer Ludwig Gößl, der noch den verschenkten Chancen gegen Reichenhall nachtrauert. Darum will er auch künftig versuchen, nicht ausschließlich mit Nachwuchsspielern das Ziel Klassenerhalt anzustreben. Schon für Samstag hat er darum neben Exner auch die zurückgetretenen Felix Feist und Stefan Köck überredet, noch einmal die Basketballstiefel zu schnüren.

Wie gesagt, die Punkte gegen den Abstieg muss der TuS nicht ausgerechnet gegen das Topteam Oberhaching holen. Aber vielleicht gelingt es, in den nächsten Spielen ein Team zusammenzustellen, dass im direkten Abstiegsduell gegen Forstenried zumindest punkten kann.

Jörg Wedekind