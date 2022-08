Leichtathleten erfolgreich: Katharina Bauer zweitbeste Oberbayerin

Von: Ludwig Stuffer

Zweitbeste aus Oberbayern: Katharina Bauer von der SG Hausham erreichte bei den Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften (U18) in Friedberg den achten Platz im Vierkampf und den siebten Platz im Siebenkampf. © Ludwig Stuffer

Mit zahlreichen Spitzenplätzen präsentierten sich die Landkreis-Leichtathleten bei den Meetings in Friedberg, Zorneding und München.

Hausham – Bei den Bayerischen Mehrkampf-Meisterschaften Ende Juli in Friedberg startete Katharina Bauer von der SG Hausham als einzige Landkreis-Athletin. In der Klasse der weiblichen Jugend U18 ging sie bereits am Samstag in den Vierkampf. Mit 15,86 Sekunden über 100 Meter Hürden, 8,61 Metern im Kugelstoßen, 1,54 Metern im Hochsprung und 13,71 Sekunden im 100 Meter-Lauf sammelte sie 2487 Punkte. Damit sicherte sie sich den achten Platz als zweitbeste Oberbayerin.

Am Sonntag vollendete die 16-Jährige ihren Siebenkampf. Nach 4,90 Metern im Weitsprung, 33,06 Metern im Speerwurf und 2:58,01 Minuten im abschließenden 800 Meter-Rennen erreichte sie den siebten Platz mit 3938 Punkten. In der namhaften Konkurrenz der 20 Mehrkämpferinnen ging Gold an die hochfavorisierte Celia Spieß vom SWC Regensburg mit 5029 Punkten vor Kaya Russler vom LAC Quelle Fürth mit 4898 Zählern (2.).

TuS Holzkirchen auf Spitzenplätzen

Beim landesoffenen Schülersportfest in Zorneding sammelte der TuS Holzkirchen viele Spitzenplätze. Einen Doppelsieg gab es im 800 Meter-Lauf der weiblichen Jugend U16: Amalie Westner spurtete mit 2:48,04 Minuten auf den ersten Platz hauchdünn vor ihrer Vereinskameradin Emma Bacher mit 2:48,92 Minuten (2.). Im Vierkampf der Jugend W15 belegte Bacher zugleich den dritten Rang mit 1466 Punkten: Mit 1,24 Metern im Hochsprung, 4,00 Metern im Weitsprung, 14,9 Sekunden im 100 Meter-Sprint und 5,99 Metern im Kugelstoßen lieferte sie ordentliche Resultate. Dritte wurde Rebecca Boch über 800 Meter der weiblichen Jugend U14 mit 3:18,99 Minuten.

Die beiden Holzkirchnerinnen Janine Abee und Antonia Volz bewährten sich mit der Dreikampf-Mannschaft der LG Oberland in der Klasse der weiblichen Jugend U12 mit dem fünften Platz und 4650 Zählern. Paul Thiere arbeitete sich im 800 Meter-Rennen der männlichen Jugend U12 auf den zweiten Platz: Mit 2:51,43 Minuten musste er Paul Garnies vom TSV Zorneding mit 2:49,39 Minuten knapp den Vortritt lassen. Vierter wurde im Vierkampf der Jugend M13 Moritz Stumpferl: Mit 1430 Zählern fehlten dem TuS-Athleten nur 41 Punkte auf den dritten Podestrang. Seine gute Form zeigte er vor allem im Hochsprung mit 1,36 Metern.

Beim offenen Schülersportfest in München überraschte Miran Atilgan (SG Hausham) mit dem zweiten Platz im Dreikampf der Jugend M10: Im Felde der 25 Teilnehmer sammelte er 902 Punkte und musste sich damit nur David Herrmann vom TSV Unterhaching mit 930 Zählern knapp geschlagen geben. Auf seinem Weg zum Podest schaffte er 8,09 Sekunden im 50 Meter-Lauf, 3,65 Meter im Weitsprung und 26 Meter im Ballwurf.

Weitere Ergebnisse

Zorneding: Weibliche Jugend U12: 800 Meter: 9. Janine Abee (Holzkirchen) 3:05,51; Jugend M13: Vierkampf: 10. Benjamin Eberlein (Holzkirchen) 1178; Jugend M12: Vierkampf: 6. Jakob Brodschelm (Holzkirchen) 1178; Jugend W14: Vierkampf: 7. Amalie Westner (Holzkirchen) 882; Jugend W13: Vierkampf: 7. Rebecca Boch (Holzkirchen) 1177; München: Jugend M11: Dreikampf: 8. Anian Weindel (Schaftlach) 846; 10. Luis Mengual (Hausham) 737; Jugend W10: Dreikampf: 9. Hanna Sahlmann (Hausham) 929; Jugend M12: 60 Meter Hürden: 7. Florian Hefele (Schaftlach) 11,92; 800 Meter: 10. Florian Hefele 3:05,09; Jugend W12: 800 Meter: 10. Leni Schmitt (Schaftlach) 3:01,49.