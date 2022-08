Becks goldener Treffer: SG Hausham gewinnt bei Rot-Weiß Bad Tölz

Simon Beck von der SG Hausham © THOMAS PLETTENBERG

Die SG Hausham hat das Aufsteiger-Duell bei Rot-Weiß Bad Tölz gewonnen und grüßt in der Kreisliga 1 von der Tabellenspitze.

Hausham – So langsam kann die SG Hausham von einer Serie sprechen. Der 1:0-Sieg beim SC Rot-Weiß Bad Tölz war bereits der dritte Sieg in Folge. „Im Großen und Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung“, resümiert Coach Stephan Leitner, dessen Truppe dank eines Treffers von Simon Beck nach neun Minuten drei Punkte aus dem Nachbarlandkreis entführt.

Das frühe Erfolgserlebnis war zugleich das erste Highlight der Partie. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Lukas Grill ließ RW-Keeper Siegfried Bahner den Ball per Fußabwehr klatschen – Beck staubte ab. 1:0. Spielerisch hatten die Knappen in der Folge leichtes Übergewicht, zwingend wurden sie aber nicht. Bis kurz vor der Pause. Benedikt Büchl tankte sich auf links durch und scheiterte mit einem strammen Schuss nur knapp an Bahner. Kurz darauf verwandelte Kilian Siglreitmaier nach einem mustergültigen Steckpass von Anian Trettenhann. Doch Schiedsrichter Andreas Fichtl entschied auf Abseits. Leitner: „Normalerweise müssen wir zur Halbzeit schon zwei oder drei Tore auf dem Konto haben.“

Auch im zweiten Spielabschnitt erwischten die Knappen den besseren Start. Einzig das zweite Tor wollte nicht fallen. Siglreitmaier verzog einen Schuss, Felix Baumgartner scheiterte aus zehn Metern am Torwart. So bäumten sich die Isarwinkler noch mal auf und kamen zu drei dicken Chancen. Zweimal rettete die Latte für Hausham, einmal reagierte SG-Schlussmann Michael Wiesböck stark. „In dieser Phase haben wir 15 Minuten gewackelt, die Kontrolle über das Spiel aber halbwegs wieder zurückgewonnen“, meint Leitner. Die letzte große Gelegenheit der Partie hatte Siglreitmaier – einmal parierte Bahner. Viel Fußball wurde in den Schlussminuten nicht mehr gespielt. Immer wieder musste Fichtl die Begegnung unterbrechen.

Was SG-Coach Leitner aus dem Spiel mitnimmt? „Drei Punkte“, sagt er schmunzelnd. Und Verbesserungspotenzial: „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so bissig, nicht mehr so griffig. Das müssen wir in Zukunft wieder besser machen.“ Der Sieg sei letztlich aber verdient. Als Zuckerl grüßen die knappen von der Tabellenspitze. Leitner ist zufrieden, weiß aber: „Das ist nur eine Momentaufnahme.“ Philip Hamm

SC RW Bad Tölz – SG Hausham 0:1 (0:1)

SG Hausham: Wiesböck - F. Baumgartner, Schauer, Kloiber, Ngoc (73. Hamm) - Grill, Trettenhann, Steiger (79. Fritz), Büchl - Siglreitmaier (82. Brunninger), Beck.

Tor: 0:1 Beck (9.).

Gelbe Karten: Fottner, Geisler, Ertl - Trettenhann, Beck, Grill.

Schiedsrichter: Andreas Fichtl.

Zuschauer: 80.