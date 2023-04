Kreisklasse: Befreiungsschlag für Bayrischzell – Niederlagen für Rottach und Warngau

Teilen

Kein Durchkommen: Für den TSV Irschenberg (in Blau) war beim SV Bayrischzell nichts zu holen. Foto: Thomas Plettenberg © Thomas Plettenberg

Nach der Absage der Partie zwischen dem TSV Weyarn und dem SV Krün am Freitag, die nun am kommenden Dienstag um 20 Uhr auf Kunstrasen in Miesbach ausgetragen wird, fiel in den Kreisklassen-Gruppen auch das Duell zwischen der DJK Darching und dem TuS Geretsried II dem aufgeweichten Boden zum Opfer.

Miesbach – Dem SV Bayrischzell gelang mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TSV Irschenberg der erste Sieg der Rückrunde. Nichts zu holen gab es hingegen für den FC Rottach-Egern, der in Eurasburg mit 0:2 unterlag. Auch Warngau kehrte ohne Zählbares aus Eglfing zurück und verlor ebenfalls mit 0:2.

Abstiegsrunde G

SV Eurasburg-Beuerberg – FC Rottach-Egern 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Burger (34.), 2:0 Jäger (61.).

Der FC Rottach-Egern konnte nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und musste sich beim SV Eurasburg-Beuerberg mit 0:2 geschlagen geben. „Wir hätten keinen Punkt verdient gehabt, unsere Leistung war schwächer als zuletzt. Jetzt wird es richtig eng für uns, aber noch ist nichts verloren“, sagte Rottachs Trainer Bernhard Gruber. Die Gäste waren bis zur 15. Minute mit dem Kopf noch in der Kabine und mussten froh sein, dass das 1:0 erst nach einer guten halben Stunde durch eine sehenswerte Kombination der Hausherren fiel. „Es war bisher unser schwächstes Spiel“, sagte Gruber. Zwar trafen die Gäste zweimal den Pfosten, die Aktionen entstanden aber eher durch Zufall. Die Entscheidung fiel nach einer guten Stunde, als Eurasburg nach einem Standard aus dem Gewühl heraus auf 2:0 stellte. Die Rottacher konnten nicht mehr zulegen.

SV Bayrischzell – TSV Irschenberg 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Häusler (60.), 2:0 Simmerl (69./ FE).

In der ersten Halbzeit des Landkreis-Duells zwischen dem SV Bayrischzell und dem TSV Irschenberg hatten die Gäste einige gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. „Am Ende sind wir selbst schuld, dass wir das Spiel verlieren, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir haben uns für die aufopferungsvolle Leistung nicht belohnt, das ist bitter“, sagte TSV-Trainer Marcus Huber. Bayrischzells Coach Wacco Schmid hingegen war zufrieden: „Insgesamt war der Sieg verdient. Wir haben erstmals seit einer Ewigkeit zu Null gespielt und unser Keeper Daniel Bähr hat stark gehalten. Entscheidend für uns war aber natürlich der Dreier“. Im ersten Abschnitt ging es hin und her. Dann mussten die Irschenberger, die nur mit zwölf Spielern anreisen konnten, den verletzten Bernd Kirchberger vom Feld nehmen. Zudem kassierte Christian Durm eine Zeitstrafe wegen einer vermeintlichen Schwalbe. „Es war aber ein klarer Elfer“, berichtete Huber. Die Partie wurde nach dem Seitenwechsel körperbetonter, aber nicht unfair. Kilian Häusler traf nach einem langen Ball vom Flügel zum 1:0. Martin Simmerl sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Vorentscheidung. „Aufgrund der zweiten Halbzeit, die wir klar beherrscht haben, geht das Ergebnis für mich in Ordnung“, sagte Schmid. „Wir hatten nach der Pause keine echte Torchance mehr“, stimmte Huber zu.

Abstiegsrunde H

ASV Eglfing – SV Warngau 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Miller (3.), 2:0 Bach (90.).

Kalt erwischt wurde der SV Warngau beim Auswärtsspiel in Eglfing. Die Hausherren trafen gleich bei ihrem ersten Torschuss nach einem Standard zum 1:0, als bei den Gästen die Zuordnung nicht stimmte. Dann musste Sebastian Klaus verletzt vom Feld. Die Warngauer fanden besser ins Spiel und bestimmten die Partie. Der letzte Pass kam dabei aber nur selten an. In einer intensiven Partie überzeugte auch der Schiedsrichter mit umsichtiger Spielleitung. So blieb es bis zur Schlussphase spannend, ehe die Hausherren bei einem Konter in der letzten Minute mit dem 2:0 den Deckel drauf machten. „Wir haben beim ersten und letzten Angriff von Eglfing jeweils das Gegentor kassiert und dazwischen das Spiel gemacht. Jetzt wird es auch für uns noch einmal eng“, erklärte SV-Trainer Daniel Mayer nach der 0:2-Niederlage.