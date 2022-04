Befreiungsschlag für Weyarn - Remis im Derby

Ein schwieriges Geläuf fanden der SV Bayrischzell und der FC Rottach-Egern im Derby vor. Das stellte auch Rottachs Marvin Krupp bei diesem Freistoß fest. © Max Kalup

Der TSV Weyarn siegt als einziges Landkreis-Team, aber auch die DJK Darching, die SG Hausham, der FC Rottach-Egern und der SV Bayrischzell punkten.

Landkreis – Am vergangenen Wochenende kamen in der Kreisklasse 2 alle fünf Landkreis-Mannschaften zu einem Punktgewinn. Der einzige Gewinner des Spieltags war allerdings der TSV Weyarn, der sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen die SG Aying/ Helfendorf ein wenig vom Tabellenkeller absetzen konnte. Bayrischzell und Rottach trennten sich 1:1 – ein Ergebnis, das beiden Seiten nicht weiterhilft. Im Kampf um die Aufstiegsplätze patzte die SG Hausham mit einem 4:4-Unentschieden bei der SG Egling/Ascholding. Auch die DJK Darching kam zu Hause gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen II nicht über ein 1:1 hinaus.

TSV Weyarn – Aying/Helfendorf 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Egger (45.), 2:0 Y. Molitor (47.), 3:0 Egger (49.), 3:1 Freytag (84.).

Einen überraschenden, aber durchaus verdienten 3:1-Heimsieg feierte der TSV Weyarn gegen das Team aus Aying und Helfendorf. Im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten in einem mittelmäßigen Duell nur wenige Chancen. Den ersten Treffer markierte Jonas Egger kurz vor der Pause. Er traf zuerst den Pfosten und versenkte den Abpraller selbst in Stürmermanier. Die Pause bekam den Hausherren scheinbar besser, denn die Vorentscheidung fiel bereits in den ersten fünf Minuten des zweiten Durchgangs. Nach starker Vorarbeit von Christian Wacker köpfte Yanik Molitor zum 2:0 ein und Egger traf zum zweiten Mal zum 3:0. Anschließend bekamen die etwa 100 Zuschauer ein kampfbetontes Duell zu sehen. Die Gäste kamen kurz vor Schluss noch zum Anschlusstreffer, der aber nur noch statistischen Wert hatte. „Trotz der vielen Ausfälle waren die Moral und der Kampfgeist hervorragend. Wenn wir so dranbleiben, bin ich überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte Weyarns Trainer Helmut Schenk.

DJK Darching – BCF Wolfratshausen II 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 H. Schlagbauer (29.), 1:1 Rappel (90.).

Gelb-Rot: Hölting (82./BCF/wdh. Foulspiel).

Wie schon beim Hinspiel vor zwei Wochen tat sich die DJK Darching auch zu Hause gegen Wolfratshausen II schwer. „Bei uns hat man die Ausfälle gemerkt“, sagte DJK-Trainer Patrick Lachemeier. In einer ausgeglichenen Partie gingen die Hausherren durch einen Treffer von Hans Schlagbauer nach einer halben Stunde in Führung und hatten die Partie im Anschluss über weite Strecken im Griff. Allerdings kamen die kampfstarken Wolfratshauser, die mit einem kleinen Kader angereist waren, auch immer wieder zu Angriffen. Der Ausgleich für die Gäste fiel in der Nachspielzeit durch einen kurz ausgeführten Freistoß, den Markus Rappel per Außenrist zum 1:1-Endstand in die Maschen chippte. „So ist Fußball, insgesamt war das Unentschieden nicht unverdient. Wir haben ordentlich gespielt, aber das 2:0 nicht erzwungen. Trotzdem haben wir einen Punkt auf Rot-Weiß gutgemacht“, resümierte Lachemeier.

SV Bayrischzell – FC Rottach-Egern 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Wiedmann (12.), 1:1 Dietrich (45.+1).

In einem ausgeglichenen Landkreis-Duell erwischte Bayrischzell gegen Rottach-Egern den besseren Start und ging bereits in der Anfangsphase durch einen stark ausgespielten Treffer von Maxi Wiedmann in Führung. Mit dem Pausenpfiff gelang Lars Dietrich der Ausgleich für die Gäste. Im zweiten Abschnitt hatte Rottach mehr vom Spiel und scheiterte gleich dreimal am Aluminium. Dennoch blieb es bei der letztlich auch leistungsgerechten Punkteteilung. „Wir müssen mit dem Punkt leben. Die Mannschaft hat im Vergleich zum letzten Wochenende ein anderes Gesicht gezeigt und alle haben ihre Leistung gebracht. Wir haben uns den Punkt am Ende verdient“, sagte Rottachs Trainer Klaus Beckmann. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Nach der Pause war es ein körperliches Spiel und ein verdientes Unentschieden, mit dem wir zufrieden sein können. Der Einsatz war bei uns super und jeder hat alles gegeben“, erklärte Bayrischzells Trainer Wacco Schmid.

SF Egling-Straßlach – SG Hausham 4:4 (2:1)

Tore: 0:1 Wagenpfeil (6.), 1:1 Pudic (25.), 2:1 Gämmerler (27.), 3:1 Schuster (51./FE), 3:2 Beck (52.), 3:3 Beck (69.), 3:4 Steiger (90.), 4:4 Hielscher (90.+4).

Gelb-Rot: Sedlaczek (90.+4/SF/wdh. Foulspiel).

Ein verrücktes Duell lieferten sich die SF Egling und die SG Hausham auf einem kaum bespielbaren Untergrund in Straßlach. Maxi Wagenpfeil brachte die Knappen in Führung, dann drehten die Hausherren das Spiel durch einen Doppelschlag. Mit dem 2:1 ging es auch in die Pause. Durch einen Elfmeter stellten die Eglinger auf 3:1, doch Hausham kam zurück: Simon Beck per Doppelpack und Niklas Steiger in der Schlussminute brachten die Knappen sogar mit 4:3 in Führung. In der allerletzten Sekunde gelang den Gastgebern aber trotz eines Platzverweises und der damit verbundenen Unterzahl der Treffer zum 4:4-Endstand. Damit versäumte es die SG vom Darchinger Punktverlust und der Niederlage von Rot-Weiß Bad Tölz zu profitieren, bleibt aber wenigstens in Lauerstellung. „Nach dem 3:1 können wir am Ende mit dem Punkt eigentlich zufrieden sein, aber wenn man in der 90. Minute mit 4:3 führt und im Gegenzug das 4:4 kassiert, ist das ärgerlich. So stehen wir am Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge da“, sagte SG-Vize-Vorsitzender Florian Fink.