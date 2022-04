Befreiungsschlag im Kellerduell: TuS Holzkirchen II schlägt TSV Peißenberg

Hatte seinen Anteil am Sieg: Riccardo Ferraro, hier im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Erlbach, beim TuS Holzkirchen II. © Stefan Schweihofer

Der ersehnte Befreiungsschlag ist geglückt: Der TuS Holzkirchen II hat den TSV Peißenberg auswärts mit 3:2 niedergerungen. Die Freude ist groß, doch der Trainer sieht noch „Luft nach oben“.

Holzkirchen – Samstagnachmittag, 15:57 Uhr am Sportzentrum Peißenberg. Die Holzkirchner bilden einen Kreis, in ihrer Mitte Rückkehrer Riccardo Ferraro, der seine Mitspieler mit einigen lautstarken Anfeuerungsrufen richtig heiß macht, ehe Sekundenbruchteile später der wilde Pulk durcheinander hüpft. Grund dazu hatten die Grün-Weißen. Denkbar knapp hatten die TuS-Kicker gerade mit 3:2 den TSV Peißenberg niedergerungen und damit endlich die ersten Punkte im Jahr 2022 eingefahren. „Die drei Punkte waren richtig nice“, sagt Ferraro. „Aber es gibt noch deutlich Luft nach oben.“

Sicherlich lag die Leistungssteigerung nicht nur in Ferraros Rückkehr begründet. Vielmehr gab es mehrere Faktoren, die der Elf von Trainer Kemal Kilic in die Karten spielten. Faktor eins: Eine bärenstarke Aufstellung mit Benedikt Zeisel im Tor, Aaron Mättig, Lukas Krepek, Riccardo Ferraro, Mick Paal oder aber Sean Erten. „Der Sieg war zwar sehr wichtig, aber wir haben wirklich unter unseren Erwartungen gespielt“, moniert Kilic.

Dennoch wirkte die rundum erneuerte Offensive gegen Peißenberg – Grund zwei – deutlich befreiter. Zu guter Letzt war aber auch das nötige Quäntchen Glück im Spiel. Schließlich wehrten sich die Gastgeber aus Peißenberg wacker und gingen zwischendurch sogar in Führung. „Gerade in der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Intensität gefehlt“, meint Kilic.

Dabei lief zunächst eigentlich alles nach Plan, als der erste nennenswerte Angriff der Holzkirchner nach einer knappen halben Stunde prompt im Netz landete. Ferraro hatte einen wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze abgegeben, Erten stand daraufhin goldrichtig und schob zur 1:0-Führung ein. In der Folge ließen sich die TuS-Kicker aber zunehmend den Schneid abkaufen und wackelten in der Defensive ein ums andere Mal. Die Konsequenz: ein Doppelschlag der Platzherren in Person von Johannes Jungmann praktisch mit dem Halbzeitpfiff sowie wenig später durch Thomas Voelkle. „Allerdings standen sie beim zweiten Tor meilenweit im Abseits“, sagt Kilic.

Der Holzkirchner Trainer musste sich etwas einfallen lassen und tat dies auch. Er wechselte offensiv: Er nahm den Außenbahnspieler Nikolaos Rizzo raus und brachte dafür mit Pirmin Lindner eine weitere Offensivkraft. „Er war der absolute Matchwinner“, freut sich Kilic. Zunächst konnte Lindner nach einer wunderbaren Einzelaktion den Ausgleich erzielen, ehe ihm in der Schlussphase nach einer hervorragenden Kombination doch noch der viel umjubelte Siegtreffer gelang.

„Wir haben die drei Punkte, den Rest vergessen wir“, betont Holzkirchens Krepek. Dennoch sollte man den starken Joker-Einsatz von Primin Lindner nicht vergessen. Gleichzeitig der vierte und wohl wichtigste Faktor beim so wichtigen Sieg des TuS Holzkirchen II im Kellerduell.

TSV Peißenberg – TuS Holzkirchen II 2:3 (1:1)

TuS Holzkirchen II: Zeisel - Eichner, Mättig, S. Bauer - Paal (70. Boubacar), Mayer, Krepek, Rizzo (54. Lindner) - Glatz, Ferraro, Erten (89. Mahmoud).

Tore: 0:1 Erten (27.), 1:1 J. Jungmann (45.), 2:1 Voelkle (55.), 2:2/2:3 Lindner (60./83.).

Gelbe Karten: Diem, Kreutterer, Graf, H. Jungmann, Rawitz - Mayer, Erten, Glatz, Krepek, Mahmoud.

Schiedsrichter: Christian Heinz.

Zuschauer: 50.