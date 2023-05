Befreiungsschlag verpasst: TuS Holzkirchen gibt 3:0-Führung gegen Dachau aus der Hand

Teilen

Da war noch alles gut: Der TuS Holzkirchen (in Grün) jubelt nach dem souverän verwandelten Foulelfmeter von Christopher Korkor (2.v.r.) in der 27. Minute. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der TuS Holzkirchen hat den erhofften Befreiungsschlag verpasst: Nach einer 3:0-Führung gegen den ASV Dachau reichte es am Ende doch nur für ein Unentschieden.

Holzkirchen – Es war alles angerichtet. Es hätte alles perfekt gepasst, und es hätte bei der Einweihung der neuen Sitzplatztribüne an der Haidstraße ein wunderbarer Fußballnachmittag für den TuS Holzkirchen werden können. Im Kellerduell der Landesliga Südost sollte gegen den stark abstiegsbedrohten ASV Dachau unbedingt ein Sieg her. Und lange sah es danach aus, denn die TuS-Kicker lagen vermeintlich sicher bereits mit 3:0 in Front, mussten sich am Ende aber doch mit einem 3:3-Remis begnügen.

„Die Enttäuschung ist riesengroß“, sagt TuS-Interimstrainer Maximilian Drum. „Wir waren 3:0 vorne und was dann danach passiert ist, kann ich so kurz nach dem Spiel auch noch nicht erklären.“ Obendrein avancierte dabei TuS-Kapitän Benedikt Zeisel noch zum Matchwinner. Schließlich hielt der Schlussmann gleich zwei Foulelfmeter und sorgte damit noch für den glücklichen Punktgewinn. „Wir nehmen den Zähler am Ende gerne“, betont Abteilungsleiter Thomas Zetterer. „Man muss den Gegnern eine große Anerkennung ausdrücken. Sie haben uns genau dort getroffen, wo sie uns treffen können.“

Dabei legten die TuS-Kicker furios los. Es war ihnen deutlich anzumerken: Sie wollten nach dem Rücktritt von Trainer Joe Albersinger ein anderes Gesicht zeigen. Sie pressten hoch und versuchten, die überrumpelten Dachauer bereits früh zu Fehlern zu zwingen. Mit Erfolg: Nach einem Freistoß von rechts konnte Dachaus Keeper den Ball nicht festhalten. Der erste Abstauber wurde noch geblockt, ehe im zweiten Versuch Holzkirchens Christopher Korkor das Leder zum 1:0 ins Netz ablenkte. Ein Auftakt nach Maß, denn es war noch keine Viertelstunde gespielt. Doch damit nicht genug. Nach einer knappen halben Stunde erkämpfte sich Holzkirchens Stefan Lechner den Ball und schickte Korkor mit einem Steilpass in den Strafraum, der versuchte den Keeper zu umkurven und kam dabei zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte er höchstpersönlich sicher zum 2:0.

Schöner Moment: (v.l.) TuS-Ehrenvorsitzender Adrian Saft, Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid, TuS-Geschäftsstellenleiterin Christiane Utz, BFV-Spielleiterin Simone Perzke, TuS-Vize-Vorsitzender Manfred Hantl und Architekt Andreas Erlacher weihen die neue Zuschauertribüne an der Haidstraße ein. © STEFAN SCHWEIHOFER

Dann kamen die Dachauer allerdings ins Spiel. Nicht zuletzt, weil die TuS-Kicker wohl dem hohen Tempo aus der ersten halben Stunde Tribut zollen mussten und passiver wurden. Der erste Aufreger: Holzkirchens Außenverteidiger Charles Chauque legte einen Dachauer Stürmer im Strafraum elfmeterreif, doch Zeisel hielt den anschließenden Versuch vom Punkt. Wenig später erhöhte Pirmin Lindner auf der Gegenseite nach einem schönen Angriff auf 3:0 für den TuS – die Vorentscheidung? Nein, sollte sich herausstellen.

„Uns wurde in der zweiten Halbzeit irgendwie der Stecker gezogen“, resümiert Drum. „Aber wenn man drei Elfer gegen sich kassiert, müssen sich die Jungs auch einmal hinterfragen.“ Den zweiten für Dachau nach 53 Minuten hielt Zeisel erneut bärenstark, doch beim 1:3 aus dem Spiel durch Dachaus Yazid Ouro-Akpo Adjai nach etwas mehr als einer Stunde war auch der TuS-Schlussmann machtlos.

Es sollte der Startschuss für eine furiose Schlussphase der Gäste sein. Sie drückten auf den Anschluss und wurden mit ihrem dritten Elfmeter belohnt. Der kurz zuvor eingewechselte Sean Erten ging etwas ungeschickt zu Werke und brachte einen Dachauer Angreifer zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Dachaus Zvonimir Kulic sicher zum 3:2. „Man hat dann tatsächlich den Druck bei einigen Spielern gemerkt“, meint Drum. Acht Minuten vor dem Ende machte dann Dachaus Ouro-Akpo Adjai mit dem hochverdienten 3:3-Ausgleich das Holzkirchner Drama perfekt.

„Ich bin zutiefst enttäuscht“, sagt Abteilungsleiter Zetterer. „Von dem einen oder anderen Akteur hat mir der letzte Einsatz und die letzte Leidenschaft gefehlt.“ Somit hat der TuS den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Ein Punkt steht am Ende zu Buche, der sich allerdings gar nicht gut anfühlt. „Wir werden uns jetzt bestmöglich auf Grünwald vorbereiten“, sagt Coach Drum. Es bleibt zu hoffen, dass es dort klappt, die Enttäuschung des Samstagnachmittags vergessen zu machen.

meh

TuS Holzkirchen – ASV Dachau 3:3 (3:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Keskin (79. Mayer), Zetterer, Siebler (64. Haunolder), Lechner (70. Ziljkic), Korkor, Drum, Chauque (48. Mehring), Lindner (58. Erten), Seidl, Krepek.Korkor, Drum, Bauer (84. Mättig), Mehring, Seidl, Krepek.

Tore: 1:0/2:0 Korkor (14., 27./Foulelfmeter), 3:0 Lindner (41.), 3:1 Ouro-Akpo Adjai (65.), 3:2 Kulic (73./Foulelfmeter), 3:3 Ouro-Akpo Adjai (81.).

Gelbe Karten: Erten, Drum, Korkor – Krüger, Bergner.

Zeitstrafe: Chauque (TuS/39.).

Zuschauer: 165.