Bei Otterfinger Kantersieg: Ott erzielt Hattrick in 26 Minuten

Kreisliga 1

Mit einem Viererpack hat Stefan Ott den TSV Otterfing zum 5:1-Sieg beim selbsternannten Aufsteiger SV Ohlstadt geschossen.

Ohlstadt – Die Ambitionen des SV Ohlstadt auf einen Spitzenplatz in der Fußball-Kreisliga 1 haben einen herben Dämpfer erhalten. Der TSV Otterfing eroberte gestern am Boschet einen 5:1-Sieg, bei dem Stefan Ott mit vier Toren – darunter ein lupenreiner Hattrick – glänzte.

In der ersten halben Stunde wussten die Werdenfelser nicht, wie ihnen geschah. Der TSV Otterfing kombinierte sich wahlweise durch die Mitte oder über beide Flügel in den Strafraum, und die Ohlstädter waren nur um Schadensbegrenzung bemüht. „Wir wollten selbst den Ton angeben, und das hat ja auch ganz gut geklappt“, erklärt TSV-Trainer Mike Probst.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer kurz ausgeführten Ecke legte Josef Pallauf zurück, und Ott vollstreckte ins kurze Eck zum 1:0 (11.). „Wurde so im Training einstudiert“, sagt Probst trocken. Die Entstehung des 2:0 (23.) hingegen muss man ganz einfach drauf haben: Ott packte einen Hammer aus 25 Metern aus, der wie eine Kanonenkugel einschlug. Als sich die Ohlstädter dann auf die Offensive konzentrierten, fiel das 3:0 (37.). Simon Eder lupfte das Leder in den Sechzehner, und Ott glänzte mit einer Direktabnahme. Kurz nach dem Anstoß fiel nach einem Gestochere im Otterfinger Strafraum das 3:1 (38.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Werdenfelser ihre beste Phase. Da aber die Defensive der Otterfinger klug gestaffelt war, reichte die optische Überlegenheit nur zu zwei Abschlüssen, die Christian Utmaelleki gut parierte. Das 1:4 (75.) beseitigte die letzten Unklarheiten, wer an diesem Tag die drei Punkte holen würde. Nach einem klugen Pass von Florian Bacher drehte sich Simon Eder um seinen Gegenspieler und hielt voll drauf. Den Schlusspunkt zum 5:1 (83.) setzte Ott per Elfmeter. Alexander Lankes hatte sich in den Strafraum durchgetankt und war kurz vor dem Abschluss von den Beinen geholt worden. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, wie die Burschen umgesetzt haben, was wir besprochen hatten“, resümiert Probst. „Das war richtig schön zum Anschauen.“

SV Ohlstadt – TSV Otterfing 1:5 (1:3)

TSV Otterfing: Utmaelleki – K. Bichler (46. K. Eder), Pallauf, A. Eder, Lankes (83. Holzmair) – Ott, Schmiedel, S. Eder (83. Küfler), Dengler, Richter – Bacher. Tore: 0:1 (11.) Ott, 0:2 (23.) Ott, 0:3 (37.) Ott, 1:3 (38.) Schedler, 1:4 (75.) S. Eder, 1:5 (83./Elfmeter) Ott. Gelbe Karten: D. Zach, Fischer, Ziener, Kurz – A. Eder. Gelb-Rote Karte: Schwinghammer (Meckern/Foulspiel). Schiedsrichter: Lukas Seider (TSV Oberammergau). Zuschauer: 80.