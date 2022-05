Gulielmo: Keine Kaffeefahrt des TuS Holzkirchen nach Kirchheim

Beim Spiel gegen Traunstein musste Holzkirchens Torhüter Benedikt Zeisel (r.) verletzt vom Platz und wurde von Markus Grünewald vertreten. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen ist beim Kirchheimer SC gefordert, muss aber bis Saisonende auf Torhüter Benedikt Zeisel verzichten.

Holzkirchen – Es war im Laufe der vergangenen Woche die beste Nachricht für alle Fans des TuS Holzkirchen: Trainer Joe Albersinger steht auch in der nächsten Landesliga-Spielzeit an der Seitenlinie und geht seinen begonnenen Weg weiter. Die schlechtere Neuigkeit dagegen konnten Unterstützer der Holzkirchner schon während der Partie gegen den SB Chiemgau Traunstein (3:3) erahnen: Torwart Beni Zeisel hat sich an der Hüfte verletzt und wird nicht nur die Auswärtsfahrt zum Kirchheimer SC an diesem Samstag verpassen, sondern den Rest der Saison.

„Ich hatte viel Kontakt mit Zeisi die letzten Tage“ erzählt Zeisels Spezl und Teamkollege Beni Gulielmo. „Das sieht nicht gerade gut aus, der in Mitleidenschaft gezogene Muskel hängt nur noch an ein paar Sehnen – die genaue Ursache wird sich noch herausstellen.“ Neben dem sicheren Rückhalt muss Albersingers Elf bei den Kirchheimern auch noch auf Stürmer Stefan Lechner verzichten, der privat verhindert ist. Ansonsten kann der TuS mit voller Kapelle auftreten und möglicherweise den Schwung der Vertragsverlängerung des Trainers mitnehmen.

Gulielmo freut sich, dass Albersinger bliebt.

Gulielmo jedenfalls freut sich: „Ich denke, es ist ein klares Zeichen an den Verein, dass es ihm bei uns gefällt. Er baut uns Führungsspieler immer mit ein, kommuniziert klar und setzt auf junge Spieler, die sich super entwickelt haben – das wird auch den Verantwortlichen gefallen.“ Gefallen wir dem Chefcoach dagegen weniger, dass mit Sebastian (Ausland) und Toni Bauer (Studium) gleich zwei seiner Juwelen nächste Saison wohl nicht am Geschehen beim TuS mitwirken können. Darüber hinaus bleibt auch abzuwarten, wie viel Zeit Franz Fischer aus familiären Gründen zukünftig für das Fußballgeschehen aufbringen kann. Doch das ist Zukunftsmusik.

Der Fokus liegt voll und ganz auf den verbleibenden Spielen und auf dem Kirchheimer SC, der jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt. „Kirchheim ist immer schwierig zu bespielen, aber wir wollen sicher keine Kaffeefahrt dahin machen“, stellt Gulielmo klar. Wie sein Trainer bei ihm und seinen Kollegen die letzte Motivation herauskitzelt, verrät der Edeltechniker mit einem Grinsen: „Es gibt interne Motivationen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte.“ Die eine oder andere Kiste Bier steht wohl mindestens auf dem Spiel.

Zum Spiel

Samstag, 7. Mai, 14 Uhr, Sportanlage Kirchheim.

Voraussichtliche Aufstellung: Grünewald – Keskin, Drum, Kollie, A. Bauer – Gulielmo, Siebler, Korkor, T. Bauer – Fischer, Erten.

Auf der Bank: Krepek, Paal, Lindner, Seidl.

Schiedsrichter: Assad Nouhoum.