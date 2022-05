Gulielmos Abschied überlagert Ergebnis: Holzkirchen spielt 2:2 gegen Karlsfeld

Als Team präsentierten sich die Holzkirchner auch im letzten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Karlsfeld. Eine Eigenschaft, mit der die TuS-Kicker so manchen Ausfall aufzufangen wussten. © Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen spielt 2:2 gegen Eintracht Karlsfeld, das Spiel wird aber vom überraschenden Abschied von Benedict Gulielmo überlagert.

Holzkirchen – Mit dem letzten Heimspiel der Landesliga-Spielzeit 2021/22 und einem 2:2-Unentschieden haben die 120 Zuschauer an der Holzkirchner Haidstraße noch einmal eine ziemlich verrückte Partie zu sehen bekommen. Die Gastgeber von Trainer Joe Albersinger verpassten es in der ersten Halbzeit, klare Verhältnisse zu schaffen, und konnten teils absurd große Gelegenheiten nicht nutzen – Eintracht Karlsfeld wusste dies in Durchgang zwei zu bestrafen.

Für die größte Schlagzeile sorgte derweil Benedict Gulielmo bereits vor dem Anpfiff: Der 29-Jährige wurde von der Vereinsführung verabschiedet und wandert in Richtung Otterfing ab, voraussichtlich als Spielertrainer. „Die Verabschiedung vor dem Spiel war für mich sehr emotional und ich war sehr angespannt, weil es danach eben einfach offiziell war“, erklärt das Holzkirchner Urgestein. „Bereits am Donnerstag habe ich mich von meinen Kollegen verabschiedet – es war eine super Zeit mit Höhen und Tiefen und ich verdanke dem Verein sehr viel.“

Dementsprechend motiviert waren Gulielmos Teamkollegen nicht nur ihm, sondern auch Franz Fischer, Toni Bauer und Sebastian Bauer (wir berichteten) vom Anpfiff weg einen schönen Abschied zu bereiten. Bereits nach 23 Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Karlsfelder, als der TuS einen einfachen Angriff über die linke Seite ausspielte – Sean Erten legte zurück auf Maxi Drum, der satt mit seinem linken Fuß ins kurze linke Eck zur 1:0-Führung abschloss. Nur vier Minuten später staubte Stürmer Stefan Lechner nach einem Schuss, den Fabian Müske abprallen ließ, zum 2:0 ab. Ohnehin lieferte der Schlussmann der Gäste über die gesamte ersten Halbzeit hinweg mehrere krasse Fehlpässe teilweise weit vom eigenen Tor entfernt stehend. Mit diesen Möglichkeiten, den Ball einfach ins leere Tor zu heben oder schieben schienen Gulielmo und Co. fast schon überfordert oder verwirrt zu sein – sonst wäre kaum zu erklären, weshalb Albersingers Elf zu diesem Zeitpunkt nicht schon mit drei oder vier Treffern führte, aber wie so oft fehlte die letzte Konsequenz.

Gulielmo wird auf und neben dem Platz fehlen

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann leider nicht mehr so bissig, wie in der ersten“, sagt Gulielmo. Durch leichte Ballverluste und viele Standards gegen sich ließen die Holzkirchner den Kontrahenten wieder stärker werden und kassierten prompt durch einen Kopfball nach einer Ecke den ersten Gegentreffer. Für den 2:2-Ausgleich sorgte erneut Jonas Eicher: Ein sehenswerter Heber ungefähr auf Höhe der Mittellinie über Zeisel-Vertreter Markus Grünewald hinweg bescherte den Endstand.

Die positive Emotionalität besonders durch Gulielmos Abschied konnte dieses mittelmäßige Ergebnis gegen den direkten Tabellennachbarn jedoch nicht schmälern. „Ich konnte mit Holzkirchen – und wer kann das schon von seinem Heimatverein behaupten – in der fünfthöchsten Liga spielen. Ich werde das Geschehen auch zukünftig genau beobachten und an der Seitenlinie stehen, so oft es geht“, verspricht der 29-Jährige.

Wie schmerzhaft dieser Abgang den TuS in allen Bereichen auf und neben dem Platz trifft, ist schon jetzt zu erahnen.

TuS Holzkirchen – Eintracht Karlsfeld 2:2 (2:0)



TuS Holzkirchen: Grünewald – A. Bauer (80. Rizzo), Drum, Kollie, S. Bauer – Siebler, Gulielmo (90. Mayer), Erten (63. Krepek), Seidl (85. Ferraro) – Fischer, Lechner.

Tore: 1:0 Drum (23.), 2:0 Lechner (27.), 2:1 Paunert (50.), 2:2 Schäffer (83.).

Gelbe Karten: Erten, A. Bauer, Kollie.

Schiedsrichter: Matthias Schubert.

Zuschauer: 120.