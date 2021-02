„Bei anderen geht es um die Existenz“ - TuS-Keeper Zeisel über Lockdown

Der Torwart hält die Corona-Maßnahmen für sinnvoll

Holzkirchen - Benedikt Zeisel, dem Torhüter und Kapitän des TuS Holzkirchen, geht es wie fast allen Sportlern im Landkreis: Anfang Oktober wurden die Spiele wegen Verlegungen zunächst abgesagt und dann, zwei Wochen später, gingen er und seine Mannschaft in die frühzeitige Winterpause und musste auch auf das gemeinsame Training verzichten. Für einen Mannschaftssportler nicht gerade motivationsfördernd: „Man darf nicht vergessen, dass wir ja aus Spaß an der Freude spielen“, sagt er. So sehr er das Spiel und seine Teamkollegen auch vermisst, hält er die Verordnungen doch für sinnvoll: „Wir müssen gerade alle auf etwas verzichten. Bei uns ist es das Hobby, bei anderen geht es um die Existenz!“

