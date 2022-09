Beste Defensive gegen beste Offensive: SG Hausham empfängt FC Real Kreuth

Kilian Siglreitmaier machte Haushams Sieg im Hinspiel mit zwei Treffern klar. © THOMAS PLETTENBERG

Beste Defensive gegen beste Offensive: Die SG Hausham empfängt den FC Real Kreuth und will einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen.

Landkreis – In der Kreisliga 1 steigt am Freitag ab 19.30 Uhr das Duell zwischen der SG Hausham und dem FC Real Kreuth. Vor dem Saisonstart hätte man die Favoritenrolle wohl eher den Gästen zugesprochen, doch der Aufsteiger aus Hausham steht, trotz der jüngsten Niederlage in Miesbach, auf Platz eins der Kreisliga-Tabelle. Die Kreuther hingegen sind mit acht Punkten Fünfter und haben nur noch Minimal-Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde.

„Wir haben eine der besten Offensiven der Liga und treffen auf die beste Abwehr. Das wird sicher ein spannendes Spiel“, verspricht Kreuths Coach Tobias Schnitzenbaumer. Bis auf Marinus Höß (Urlaub) reisen die Kicker vom Enterbach komplett an. „Hausham wird wohl wieder tief stehen und auf Konter lauern. Wir dürfen nicht wieder die gleichen Fehler wie im Hinspiel machen. Jeder Spieler muss die Bereitschaft zur Defensivarbeit zeigen“, fordert Schnitzenbaumer.

Beim ersten Aufeinandertreffen setzte sich Hausham in Kreuth mit 3:1 durch – zweimal traf Kilian Siglreitmaier nach einem Konter. Auswärts beim Tabellenführer würden sich die Kreuther mit einer Punkteteilung zufriedengeben. „Wir schielen schon noch nach oben. Aber es geht für uns vor allem darum, Punkte zu sammeln, um mit einem Polster in die Abstiegsrunde zu gehen“, erklärt Schnitzenbaumer. Keineswegs wolle man den Knappen heute Abend ins offene Messer laufen. Dann könne man auch in Hausham punkten, ist sich der FC-Coach sicher.

Leitner erwartet schweres Spiel

Die Haushamer kämpften während der Woche mit einigen krankheitsbedingten Ausfällen. Entsprechend liefen die Trainingseinheiten nicht immer optimal. „Das zieht sich schon durch die letzten Wochen. Wir hoffen, dass es am Freitag bei allen geht“, erklärt SG-Trainer Stephan Leitner. Sicher wieder mit dabei sein wird bei den Hausherren Alexander Kloiber, der in Miesbach kurzfristig krankheitsbedingt passen musste.

„Kreuth hat eine sehr kampfstarke Mannschaft, die gegen Lenggries und Tölz zurück zu alter Stärke gefunden hat. Die Kreuther können auf jeden Fall Fußballspielen. Es wird auf dem tiefen Boden sicher für beide Teams schwer. Ich erwarte eine kampfbetonte Begegnung“, sagt Leitner.

Das Ziel der Haushamer ist auf jeden Fall ein Dreier. Schließlich möchten die Knappen nach dem starken ersten Teil der Hinrunde nun auch den Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt machen. „Die Niederlage in Miesbach war kein Beinbruch“, sagt Leitner. „Wir stehen weiterhin gut da. Unser Ziel ist zu Hause immer ein Sieg. Wir wollen jetzt unser Grundziel, den Klassenerhalt, schon im Herbst perfekt machen.“ ts