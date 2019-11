Heimspieltag für Volleyballerinnen der DJK Darching

Emotionen von Anfang an

von Christoph Fetzer schließen

Die letzten beiden Niederlagen wollen die Volleyballerinnen der DJK Darching vergessen machen. Gelegenheit dazu gibt es am Samstag beim Heimspieltag.

Darching – Die ersten beiden Heimspiele in der Bezirksliga Ost haben die Volleyballerinnen der DJK Darching gewonnen. Am Samstag sind nun die FTM Schwabing III und der TSV Bad Endorf in der Schulturnhalle Valley zu Gast. „Wir kennen beide Gegner nicht“, sagt DJK-Trainerin Maria Lindmeier. „Aber wir müssen uns erst einmal auf uns selbst konzentrieren, ehe wir auf eventuelle Schwächen und Stärken des Gegners eingehen können.“

DJK Darching will von Beginn an emotional auftreten

Im Gegensatz zum Spieltag vor zwei Wochen, als es zwei Niederlagen gab, soll ihre Mannschaft vor heimischem Publikum besser in die Spiele starten. „Wir wollen von Beginn an emotional und aggressiv auftreten“, sagt Lindmeier. „Das hat uns in den letzten Spielen teilweise gefehlt. Für uns ist das aber enorm wichtig, um uns aus schwierigen Situationen besser herauszukämpfen oder in guten Phasen den Gegner noch mehr zu verunsichern.“

Die FTM Schwabing III hat bisher alle sechs Spielen verloren und steht mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Aber sie haben gegen Eiselfing, ein starkes Team, einen Satz gewonnen. Daher ist auf jeden Fall Vorsicht geboten“, meint Lindmeier. Der TSV Bad Endorf hat den Tabellenzweiten TSV Eiselfing II sogar mit 3:2 geschlagen und hat insgesamt drei von vier Partien gewonnen. „Wir schätzen die Mannschaft als ziemlich stark ein.“

Volleyballerinnen wollen mit Aufschlag Druck aufbauen

Im Training lag der Fokus auf Aufschlag und Annahme. In den vergangenen Spielen schaffte es die DJK nicht, mit dem Aufschlag kontinuierlich Druck aufzubauen. „Wir müssen den Gegner vom ersten Ball vor Probleme stellen und einen guten Spielaufbau verhindern“, sagt Lindmeier. „Wir haben uns in den letzten Spielen zu viele Fehler bei zu wenig Aufschlagdruck erlaubt.“ Der eigene Spielaufbau müsse besser werden, entsprechend viel Wert legten Lindmeier und ihr Trainerkollege Jürgen Primbs zuletzt auf die Annahme. „Wir wollen Punkte-Serien des Gegners verhindern, dazu ist eine stabile, sichere Annahme mit ausschlaggebend.“

cf