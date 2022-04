Big Points für Wall - Wörnsmühl wird Favoritenrolle gerecht

In der zweiten Hälfte sorgte der SC Wörnsmühl bei den SF Föching für klare Verhältnisse. Anian Kraushofer (M.) erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand. © Thomas Plettenberg

Der SC Wörnsmühl und der SC Wall haben ihre Nachholspiele gegen die SF Föching und den SV Parsberg gewonnen.

Landkreis – In der A-Klasse 3 haben am Donnerstag zwei Nachholspiele stattgefunden. Dabei sicherte sich der SC Wall die nächsten Big Points im Abstiegskampf und der SC Wörnsmühl wurde gegen Föching seiner Favoritenrolle gerecht. Am Wochenende treffen unter anderem die SF Fischbachau auf den TSV Irschenberg und kämpfen um Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse.

SF Föching – SC Wörnsmühl 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 M. Fichtner (27.), 0:2 M. Fichtner (55.), 0:3 Philipp (57./ET), 0:4 Kraushofer (76.).

Der SC Wörnsmühl hat gegen die SF Föching den erwartet souveränen Sieg eingefahren. Dass der Dreier für den Kreisklassen-Absteiger verdient war, darin sind sich Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl und Föching-Coach Andreas Theofilidis einig. „Sie sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden“, sagt Theofilidis. Allerdings habe seine Mannschaft vor allem vor dem Seitenwechsel eine engagierte Partie gezeigt. „Wir haben gut dagegengehalten und ihnen durchaus Probleme gemacht.“ Wörndl sieht die Fehler eher an den äußeren Umständen und seiner eigenen Mannschaft. „Die erste Hälfte war von böigen Winden und schlechter Chancenauswertung geprägt.“ In Summe sei es eine schwierige Partie gewesen, bei der sich die Qualität durchgesetzt habe.

SC Wall – SV Parsberg 3:1 (2:1)

Tore: 0:1 Harzer (3./FE), 1:1 Schumacher (18.), 2:1 Schumacher (31.), 3:1 Münch (52.).

Der SC Wall hat gegen den SV Parsberg einen wichtigen Dreier im direkten Duell zweier vermeintlicher Abstiegskandidaten geholt. Die Waller distanzieren sich damit nicht nur auf fünf Punkte vom SV Parsberg, sondern vor allem auf zwölf Punkte von Föching, die am Ende der Tabelle stehen. „Die Jungs haben sich trotz des frühen Rückstandes nicht aus der Ruhe bringen lassen und waren spielerisch überlegen“, findet Wall-Trainer Sepp Bernöcker. SVP-Abteilungsleiter Michael Ohneberg sah seine Jungs auf der Unglücksseite. So scheiterte kurz vor Schluss Tobias Pötzinger am Innenpfosten. „Es ist die alte Fußballerweisheit: Wenn du unten drinstehst, hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu.“