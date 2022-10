Bittere Heimniederlage: TSV Otterfing verliert 1:2 gegen SV Miesbach

Aufstiegsrunde gerät in Gefahr

Von Hans-Peter Koller schließen

Der TSV Otterfing droht nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Miesbach die Aufstiegsrunde aus den Augen zu verlieren, während die Gäste das Tor aufgestoßen haben.

Otterfing/Miesbach – Es war als Schlagerspiel angekündigt und wer sich trotz des trüben Herbstwetters an den Nordring aufmachte, wurde mit attraktivem Sport belohnt. Der zu Hause ungeschlagene TSV Otterfing, der bis zu dieser Partie vor heimischem Publikum noch nicht einmal ein Gegentor hatte einstecken müssen, musste gegen den SV Miesbach die Waffen strecken. Eine 1:2-Niederlage, die die Otterfinger im Kampf um die drei Spitzenplätze in die Ecke drängt und für die Kreisstädter das Tor öffnet.

Als Gerhard Kirchbichler mit den Aktiven einlief, sprach es sich schnell herum, dass ein Spitzen-Schiedsrichter die Partie leitete. Aber der Bayernliga-erfahrene Referee aus Antdorf musste Fachwissen und Autorität nicht auspacken. Zum Konzept beider Trainer gehörte zwar robuster Körpereinsatz, aber immer mit Blick auf die Fairness. Dass Kirchbichler während der gesamten 90 Minuten nur eine einzige Aktion ahndete, belegt dies.

Ein Abtasten in der Anfangsphase war beiden Mannschaften fremd. Einmal im Ballbesitz war sofort der Offensivdrang erkennbar. Die Situation, die zum 0:1 führte, war augenscheinlich nicht gefährlich. Florian Stoib nahm auf der linken Seite einen Steilpass an und zog, auch mangels einer Anspielstation, ab. Johannes Noderer hatte Kontakt mit dem Ball, aber das Spielgerät glitt ihm aus den Händen. „Wenn ein Stürmer einen Fehler macht, ist der Ball weg. Aber beim Torwart ist so eine Aktion ein Treffer“, bemüht Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald eine Fußballweisheit. Kurz darauf lag der Ausgleich in der Luft. Niklas Städter aber kratzte einen Kopfball von Benedict Gulielmo für seinen Keeper von der Linie und Tom Schofhauser schlug freistehend in den zweiten Stock.

Miesbach erhöht in Otterfinger Druckphase

Otterfing übernahm bis zur Pause die Initiative und zwang die Gäste in die Torraumsicherung. Ein Bilderbuch-Konter über drei Stationen aber stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Ridvan Ulu nahm auf der rechten Seite einen Steilpass an, preschte die Linie nach vorne und legte quer an den Sechzehner. Hier zeigte Josef Sontheim seine Klasse. Nicht übermäßig scharf, aber platziert schob er den Ball ins Netz. Dann brachten sich die Gäste unnötig in Bedrängnis. Marinus Veit grätschte ungestüm Simon Eder nieder und der Gefoulte verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Otterfinger die Gäste in eine massive Abwehrschlacht. Die Spielkultur litt etwas durch rassige Zweikämpfe. Als Jonas Eder und Marinus Veit aneinandergerieten, trat Kirchbichler mit einer gelben Karte und einer Zeitstrafe in Aktion. Grünwald reagierte auf die Unterzahl und nahm beide Außenstürmer vom Platz, um die Defensive zu stärken. Otterfing drängte auf den Ausgleich, aber es blieb bei mehreren guten Chancen. „Mit etwas Glück spielst du mindestens Unentschieden“, meint Gulielmo, „aber Glück hatten wir halt nicht.“

TSV Otterfing – SV Miesbach 1:2 (1:2)

TSV Otterfing: Noderer - Michaeli (81. Bacher), Riblinger, J. Eder, M. Eder - Schofhauser (54. Müller), Gulielmo, S. Eder (75. Schliersmair), K. Eder - Ott, Dengler.

SV Miesbach: Jansen - Städter, T. Veit, Matschiner, M. Veit - Pötzinger, Stoib (72. Weber), Mündl (80. Morena), Pindado - Ulu (72. Altenburg), Sontheim.

Tore: 0:1 Stoib (15.), 0:2 Sontheim (39.), 1:2 S. Eder (45./FE).

Gelbe Karten: J. Eder - keine.

Zeitstrafe: M. Veit (Miesbach/71.).

Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler (ASV Antdorf).

Zuschauer: 120.