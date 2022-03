Bittere Niederlage: SG Otterfing/Holzkirchen verliert 2:3 gegen Tabellenführer

Torfrau Ulrike Giesa kehrte überraschend ins Tor der SG Otterfing/Holzkirchen zurück. © Günter Herkner

Die SG Otterfing/Holzkirchen geht gegen Tabellenführer Langengeisling zweimal in Führungg, muss sich aber dennoch geschlagen geben.

Otterfing/Holzkirchen – Die SG Otterfing/Holzkirchen bleibt in der Bezirksliga 1 auch im dritten Spiel nach der Winterpause ohne Punktgewinn. Einen Zähler hätten sie sich gegen Tabellenführer Langengeisling aber verdient gehabt. Allerdings kassierten die SG-Damen am Otterfinger Nordring zwei späte Gegentore und unterlagen mit 2:3.

„Was Kampf und Leidenschaft angeht, hat das Team alles gegeben. Aber am Ende haben Kondition und Konzentration nicht mehr gereicht“, sagte SG-Trainer Artur Zigelski. Kurzfristig stand der SG Keeperin Uli Giesa wieder zur Verfügung, allerdings verletzte sich Lea-Marie Altes bereits nach einer Viertelstunde und später fiel auch Ann-Marie Heisinger aus.

Im ersten Durchgang waren die Gäste optisch überlegen, die besseren Chancen hatte die SG. Heisinger brachte sie in Front, im Anschluss scheiterten Christiane Engl und Annina Jung am Aluminium. Nach der Pause kam Langengeisling zum Ausgleich, Felicia Altenburger traf per Heber zum 2:1. Dank der späten Tore nahmen die Gäste die Punkte mit. ts

SG Otterfing/Holzkirchen – FC Langengeisling 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 Heisinger (17.) 1:1 John (72.), 2:1 Altenburger (79.), 2:2 Refeld (90.), 2:3 Refeld (90.).