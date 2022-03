Bittere Niederlage: TuS Holzkirchen II kassiert Gegentreffer in Nachspielzeit

Bei einem typischen 0:0-Spiel hielt Keeper Markus Grünewald seinen Kasten bis in die Nachspielzeit sauber. © Stefan Schweihofer

Eine bittere Niederlage musste der TuS Holzkirchen II im Heimspiel gegen den TSV Sauerlach einstecken. Den Gegentreffer kassierte der TuS erst in der Nachspielzeit.

Holzkirchen – Es ist eine Niederlage, die doppelt schmerzt. Einerseits, weil es der TuS Holzkirchen II verpasst hat, gegen den direkten Tabellennachbarn einen wichtigen Dreier einzufahren und sich damit Luft im Abstiegskampf der Kreisliga 1 zu verschaffen. Andererseits, wie die 0:1-Pleite am Dienstag an der Haidstraße zustande gekommen ist. „Das ist natürlich bitter“, gibt der Sportliche Leiter des TuS, Markus Müller, unumwunden zu. „Aber für uns ist es nicht tragisch, schließlich hat Sauerlach eine gute Truppe.“

Trotzdem verlief die Partie über weite Strecken überaus ausgeglichen. „Es war ein typisches 0:0-Spiel“, meint Müller. Umso ärgerlicher war die entscheidende Szene in der Nachspielzeit. Ein Einwurf zurück in Richtung Holzkirchner Tor, in deren Folge ein Abstimmungsproblem in der TuS-Hintermannschaft, ein überhasteter Ballverlust und so sagte Sauerlachs Manase Mbimbu und traf zum 1:0. „Ich denke trotzdem, dass dem Tor eine klare Abseitsstellung vorausgegangen ist“, stellt Müller klar.

TuS hätte Elfmeter erhalten müssen

Ansonsten präsentierte sich die frisch zusammengewürfelte TuS-Reserve beim Debüt von Coach Florian Ächter – der etatmäßige Trainer Kemal Kilic verweilt im Urlaub – zumindest gefestigt und stabil. „Wir hatten ein bis zwei gute Chancen“, sagt Müller. „Sauerlach zwei bis drei.“ Dennoch wollte über weite Strecken der Partie keine rechte Dynamik aufkommen.

Das änderte sich in den letzten zwanzig Minuten. Dort hätten die TuS-Kicker nach einer Situation im Strafraum wohl einen Elfmeter erhalten müssen (72.), ehe wenig später einer aussichtsreichen Gelegenheit wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. So blieb es bei der knappen wie auch bitteren 0:1-Niederlage. Wir müssen sehen, dass wir gegen Waldram und Peißenberg gewinnen“, betont Müller. „Dann schaffen wir das und wir werden alles daran setzen.“ Und dennoch hat der TuS Holzkirchen II an diesem Dienstag eine große Chance zum Befreiungsschlag verpasst. meh

TuS Holzkirchen II – TSV Sauerlach 0:1 (0:0)

TuS II: Grünewald - Sule, Eichner, S. Bauer, Rizzo - Glatz, Siebler, Mayer, Gumberger (66. Sabani) - Boubacar, Yavuz.

Tor: 0:1 Mbimbu (90.+4).

Gelbe Karten: Eichner, Mayer - Nummer.

Zuschauer: 50.

Schiedsrichter: Martin Hatzelmann.