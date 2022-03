Bitteres Unentschieden: SV Miesbach kassiert Ausgleich in letzter Minute

Felix Scherer erzielte die Miesbacher Führung. © Thomas Plettenberg

Zwei verlorenen Punkten trauert der SV Miesbach nach dem 1:1 in letzter Minute beim SV Polling hinterher.

Miesbach – Zwei verlorenen Punkten muss der SV Miesbach beim Auswärtsspiel in Polling nachtrauern. Die Kreisstädter machten das Spiel, hatten ein deutliches Chancenübergewicht, kassierten aber in letzter Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. „Den Fehler vor dem Gegentor müssen wir uns selber ankreiden. Wir waren nicht in der Lage, das Spiel herunterzuspielen, und haben nach einem Querpass das 1:1 kassiert“, ärgerte sich SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Die Miesbacher waren von Anfang an die aktivere Mannschaft und erarbeiteten sich Möglichkeiten zur Führung. Allerdings scheiterte Felix Scherer an der Latte, dann parierte der Pollinger Keeper stark gegen Tobias Veit. Auch Florian Voit hatte das 1:0 auf dem Fuß, ehe die Hausherren einen Lattenkracher zu verzeichnen hatten. Es war die erste Chance der Heimischen.

Nach dem Seitenwechsel hatte Markus Weinbacher die Chance auf die Miesbacher Führung, er scheiterte aber im Abschluss. Dafür bereitete er wenig später das 1:0 vor. Weinbacher setzte sich auf dem Flügel durch und legte ab für Scherer, der die Miesbacher in Front schoss. Angriffe der Hausherren hatten auch weiterhin Seltenheitswert. Bei einer Drei-gegen-Eins-Situation des SV klärte Polling auf der Linie, dann hielt SV-Keeper Tobias Magritsch die Führung fest.

Grünwald hadert mit Chancenverwertung

In der Nachspielzeit kam es, wie es kommen musste: Nach einem Querpass fingen die Hausherren das Leder ab und trafen bei einem Konter zum 1:1. „Für uns sind es zwei verlorene Punkte. Am Ende wurde es hektisch, aber wenn wir unsere Chancen genutzt hätten, gewinnen wir auch das Spiel“, resümierte Grünwald.

Damit sind die Miesbacher im Jahr 2022 bislang sieglos und müssen den Blick in der Tabelle eher nach unten richten. ts

SV Polling – SV Miesbach 1:1 (0:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - D. Magritsch, Altenburg, To. Veit (75. Morena), Ma. Veit - Matschiner, Mündl (70. Pindado), Stoib (78. Pötzinger), Scherer - Voit (87. Feicht), Weinbacher.

Tore: 0:1 Scherer (52.) , 1:1 Hägl (90.).

Gelbe Karten: Baumgartner, Schimpl, Baierlecher.

Zuschauer: 100.