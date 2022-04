Bock auf Punkte: Drei Nachholspiele in der A-Klasse 3

Werner Klinke ist Trainer des TSV Hartpenning. © THOMAS PLETTENBERG

Drei Nachholspiele stehen in der A-Klasse 3 vor dem Osterwochenende auf dem Programm. Zumeist treffen Top-Teams auf Kellerkinder.

Landkreis – Ganze viermal am Stück hat der TSV Irschenberg die Winterpause übergreifend unentschieden gespielt. Gegen den TSV Hartpenning soll am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) endlich wieder ein Sieg her. Gleichzeitig ist der SV Parsberg beim SC Wörnsmühl zu Gast. Schon am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) heißt es ebenfalls Tabellenspitze gegen Tabellenende, wenn Spitzenreiter Warngau Schlusslicht Föching empfängt.

„Die Stimmung ist gut und jeder hat Bock, den nächsten Dreier einzufahren“, sagt Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Bis auf einige Langzeitverletzte, auf die auch die Gäste verzichten müssen, sind beide Teams einigermaßen gut aufgestellt. Hartpenning-Trainer Werner Klinke freut sich vor allem über die Rückkehr einiger mit Corona infizierter Spieler. „Die Nachwehen werden auch immer weniger“, erzählt Klinke, der in Irschenberg auf seinen Jugendklub trifft. „Gegen meinen Heimatverein zu spielen, ist für mich immer was Besonderes“, sagt Klinke mit Blick auf das Flutlichtspiel.

Auch die Hartpenninger sind nach der Winterpause noch nicht so richtig reingekommen. Auf den souveränen Sieg gegen Türk Spor Hausham folgte eine 0:1-Niederlage gegen Bad Wiessee (wir berichteten). „Die Mannschaft hat sich wieder ganz gut eingespielt, nachdem in der Vorbereitung aufgrund von Krankheiten nicht so viel gegangen ist“, sagt Klinke. „Gegen Türk Spor war es eine abgeklärte, gute Vorstellung, und gegen Wiessee hat der letzte Schliff vor dem Tor noch gefehlt. Die Jungs sind gut drauf und haben Bock.“ emi