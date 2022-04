Bonuspunkt im Abstiegskampf: TuS Holzkirchen II holt überraschendes Remis gegen Habach

Fußball Kreisliga

Das kam ungeplant, aber sehr gelegen: Der TuS Holzkirchen II hat gegen den favorisierten ASV Habach ein 1:1-Remis ergattert. Der Trainer lobt die Einstellung seiner Spieler.

Holzkirchen – Gewonnene Punkte sind immer schön. Noch schöner ist allerdings, wenn es Zähler sind, die man so im harten Abstiegskampf der Kreisliga 1 nicht eingeplant hat. So erging es dem TuS Holzkirchen II am Karsamstag, als die Grün-Weißen überraschend gegen den formstarken ASV Habach ein 1:1-Remis ergatterten.

„Ich denke, dass wir uns das Unentschieden sehr verdient haben“, sagt TuS-Coach Kemal Kilic. „Wir hatten durchaus unsere Chancen.“ Dabei konnte Kilic wieder auf eine passable Personaldecke zurückgreifen. So spielten unter anderem Lukas Krepek, Andi und Sebastian Bauer sowie Tobias Seidl von Anfang an. „Die Jungs, die heute auf dem Platz waren, hatten eine richtig gute Einstellung.“

Das zeigte sich von Beginn an. Keine 180 Sekunden waren gespielt, als Seidl seinen Mitspieler Furkan Yavuz schickte. Der Holzkirchner Offensivspieler scheiterte aber Sekundenbruchteile später an Habachs Keeper Tobias Radiske. Der Auftakt für eine muntere Anfangsphase. „Eigentlich wollten wir aus einer stabilen Abwehr herauskommen“, erklärt Kilic. „Vielleicht haben wir dann zu viel gewollt.“

So verlagerten die Holzkirchner wenig später bei einem aussichtsreichen Freistoß zahlreiche Akteure nach vorne. Doch aus der Standardsituation wurde nichts, vielmehr ergab sich für die Gäste ein gefährlicher Konter. Mit Erfolg, denn Habachs Maximilian Nebl vollstreckte wenig später zur 1:0-Führung. Überaus ärgerlich für die TuS-Kicker, denn auch weitere Gelegenheiten in Hälfte eins blieben ungenutzt. „Ich denke, dass wir da die klareren Chancen hatten“, sagt Kilic.

Spielerisch ließen die Gäste aus Habach dennoch in zahlreichen Situationen ihre Klasse aufblitzen. Spannend blieb die Partie dennoch, vor allem dann, als sich Holzkirchens Felix Höger nach knapp einer Stunde einen eigentlich verloren geglaubten Ball sicherte, dann an der Grundlinie seinen Gegenspieler narrte und wenig später mustergültig Mitspieler Yavuz mit einer Hereingabe bediente. Der musste aus kurzer Distanz nur noch zum 1:1 einschieben. „Das Tor gehört zu 80 Prozent Höger“, freut sich Kilic. „Eine tolle Vorarbeit.“

Daraufhin wurde die Partie immer hektischer. Nicht zuletzt, weil die Gäste aus Habach den Druck noch einmal merklich erhöhten. Doch TuS-Schlussmann Markus Grünewald verhinderte mit einer Glanztat in der Nachspielzeit die erneute die Habacher Führung und brachte damit den Holzkirchner Bonuspunkt in trockene Tücher.

meh

TuS Holzkirchen II – ASV Habach 1:1 (0:1)

TuS Holzkirchen II: Grünewald - S. Bauer, Krepek, Eichner, Rizzo (76. Boubacar/89. Hummelsberger) - Paal (46. Sule), A. Bauer, Yavuz, Ferraro, Höger - Seidl (66. Gumberger).

Tore: 0:1 Nebl (8.), 1:1 Yavuz (55.).

Gelbe Karten: Eichner, Rizzo, A. Bauer, Krepek, Sule, Ferraro - Habersetzer.

Schiedsrichter: Hirad Aurahman.

Zuschauer: 54.