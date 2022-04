Bonusspiel für Bayrischzell - Darching mit Heimspiel - Rottach und Weyarn auswärts

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt können der FC Rottach-Egern und der TSV Weyarn in Duellen mit direkten Kontrahenten am Wochenende machen. © MAX KALUP

In der Kreisklasse steht ein wichtiges Wochenende für die Teams aus dem Kreis Miesbach an. Sowohl im Rennen um die Relegation als auch im Kampf gegen den Abstieg.

Landkreis – Wichtige Spiele stehen den Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 bevor. Auf den FC Rottach-Egern und den TSV Weyarn warten Duelle gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Die Rottacher empfangen den SV Ascholding/Thanning und könnten ihr Polster mit einem Dreier ausbauen. Dasselbe gilt für den TSV Weyarn, der beim BCF Wolfratshausen II zu Gast ist. Auch die DJK Darching ist bei einer Mannschaft aus dem hinteren Tabellendrittel gefordert und will mit einem Sieg in Eurasburg den zweiten Platz absichern. Nichts zu verlieren hat der SV Bayrischzell beim Spitzenreiter Rot-Weiß Bad Tölz. Das Auswärtsspiel der SG Hausham bei FF Geretsried wurde auf Dienstag, 17. Mai, verlegt.

FC Rottach-Egern – SV Ascholding (Sa., 15 Uhr)

Mit dem Unentschieden in Bayrischzell am vergangenen Wochenende zeigt der Trend beim FC Rottach-Egern leicht nach oben. Nun wollen die Kicker vom Birkenmoos am Samstag beim Heimspiel gegen den SV Ascholding/Thanning einen Dreier folgen lassen. „Das Hinspiel haben wir mit 1:2 verloren. Damals haben wir auf dem Acker kein gutes Spiel gemacht, wir haben also einiges gutzumachen“, sagt FC-Trainer Klaus Beckmann. Die Rottacher haben sich drei Punkte zum Ziel gesetzt, obwohl der Kader aufgrund von Verletzungen dezimiert ist. „Wir müssen dagegenhalten und im letzten Heimspiel die Punkte in Rottach behalten. Wir wollen noch einmal richtig Vollgas geben.“, sagt Beckmann. Bei einem Sieg könnten die Rottacher in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen.

BCF Wolfratshausen II – TSV Weyarn (Sa., 16 Uhr)

Mit dem letzten Aufgebot reist der TSV Weyarn zum Auswärtsspiel nach Wolfratshausen, inzwischen fehlen neun Spieler. Auf dem Kunstrasen des BCF erwartet die Klosterdörfler eine schwere Aufgabe, schließlich präsentierten sich die Wolfratshausener zuletzt mit einer knappen Niederlage und einer Punkteteilung gegen Darching und einem Sieg gegen FF Geretsried in guter Form. Doch auch die TSV-Kicker schöpften beim jüngsten Heimsieg gegen Aying Selbstvertrauen und wollen den Abstand nach hinten mit einem Punktgewinn bewahren – oder weiter ausbauen. „Aufgrund von Corona, Abi-Vorbereitung und zahlreichen Verletzungen reisen wir mit einem absoluten Rumpfkader an. Durch die ständigen Umstellungen ist es für die Mannschaft schwer, in einen Spielrhythmus zu finden. Für uns heißt es 90 Minuten kämpfen, beißen und Dreck zu fressen“, sagt TSV-Trainer Helmut Schenk.

SV Eurasburg-Beuerberg – DJK Darching (Sa., 17 Uhr)

Die DJK Darching ist im Jahr 2022 noch immer unbesiegt, die Ambitionen in Richtung Tabellenspitze erhielten durch den 1:1-Ausgleich in letzter Sekunde am vergangenen Wochenende gegen Wolfratshausen aber einen kleinen Dämpfer. Nun wartet mit dem SV Eurasburg-Beuerberg das nächste Kellerkind auf den Tabellenzweiten. „Eurasburg hat die letzten drei Spiele nicht verloren, wir aber auch nicht. Es wird schwer, aber wir fahren hin, um die drei Punkte mitzunehmen“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachmeier. Fehlen werden den Darchingern weiterhin die vier Verletzten Johannes Schneider, Simon Sitzberger, Sebastian Trömer und Felix Schneider.

SC RW Bad Tölz – SV Bayrischzell (So., 14 Uhr)

Nichts zu verlieren hat der SV Bayrischzell beim Spitzenreiter SC RW Bad Tölz. „Eigentlich ist das eine schöne Aufgabe für uns. Wir wollen uns so teuer verkaufen, wie möglich. Ein Punktgewinn wäre für uns ein schöner Erfolg“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid vor der Partie beim Ligaprimus. Für die Bayrischzeller geht es im restlichen Saisonverlauf darum, den vierten Tabellenplatz zu sichern. Mit dem Auf- oder Abstieg haben die SV-Kicker nichts mehr zu tun. Am vergangenen Wochenende trennte sich der SV im Landkreis-Duell Rottach mit einem Unentschieden, ein ähnliches Resultat würde die Gäste auch im Isarwinkel zufriedenstellen.