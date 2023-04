Brisantes Landkreis-Duell in der Kreisklasse

Um den Aufstieg kämpft die erste Mannschaft der DJK Darching Kreisklassen-Meisterrunde. Damit die Darchinger Fußballer optimal eingekleidet auflaufen können, wurden sie von ihrem langjährigen Sponsor, Max Schnitzenbaumer Hoch- und Tiefbau aus Weyarn, mit neuen Trikots ausgestattet. Bei der Übergabe bedankte sich DJK-Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker (r.) bei Michael Schnitzenbaumer für die Unterstützung. © TS

Der Kampf um Klassenerhalt in der Kreisklasse spitzt sich zu – Die Partie des TSV Weyarn wurde abgesagt. abgesagt

Landkreis – In den Abstiegsrunden der Kreisklasse wird es von Spieltag zu Spieltag spannender. Mit dem FC Rottach-Egern, dem SV Bayrischzell und dem TSV Irschenberg kämpfen in der Gruppe G drei Landkreis-Teams um den Ligaverbleib. In der Gruppe H kann der SV Warngau einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. Nicht im Einsatz ist der TSV Weyarn, das Heimspiel gegen Krün am Freitag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. In der Meisterrunde empfängt die DJK Darching den TuS Geretsried II.

Meisterrunde B

DJK Darching – TuS Geretsried II So. 15 Uhr

Die DJK Darching darf in der Meisterrunde endlich zu Hause ran. Auch wenn der Rasen nach den Regenfällen der vergangenen Tage sicherlich noch tief sein wird, freuen sich die DJK-Kicker auf das Heimspiel gegen den TuS Geretsried II. Mit einem Sieg könnte man nach Punkten gleichziehen und noch einmal in den Kampf um Platz zwei eingreifen. „Der TuS ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die uns in der Regel sehr gut liegt. Wenn wir noch um den zweiten Platz mitspielen wollen, müssen wir das Spiel gewinnen“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Bis auf Manfred Sitzberger (Urlaub) können die Darchinger aus dem Vollen schöpfen.

Abstiegsrunde G

SV Eurasburg-Beuerberg –FC Rottach-Egern So. 14 Uhr

Mit vier Punkten liegt der FC Rottach-Egern auf dem vorletzten Platz in der Abstiegsrunde G. Die Kicker vom Birkenmoos brauchen dringend Punkte, um den Kontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren. Beim Tabellenzweiten Eurasburg nicht mit dabei sein werden neben dem verletzten Tobias Schlichtner die beiden Kurzurlauber Kilian Haimerl und Matthias Gritsch. Zudem gibt es noch einige berufsbedingte Fragezeichen. „Wir wollen spielerisch so weitermachen wie zuletzt, dann kommen die Ergebnisse schon. Den Gegner kenne ich bisher nicht, auswärts wäre ein Punkt für mich in Ordnung“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber.

SV Bayrischzell – TSV Irschenberg So. 15 Uhr

Rechtzeitig zum richtungweisenden Heimspiel gegen den TSV Irschenberg hat sich die personelle Lage beim SV Bayrischzell etwas entspannt. Mit einem Heimsieg könnten sich die Bayrischzeller bereits deutlich von der Abstiegszone absetzen. „Nach den bescheidenen letzten Spielen und den Unentschieden, werden wir am Sonntag alles geben, um den ersten Dreier einzufahren“, verspricht SV-Trainer Wacco Schmid. Ähnlich ist die Lage bei den Gästen aus Irschenberg, die sich zwar zuletzt gegen Bad Tölz deutlich verbessert präsentierten, aber dennoch als Verlierer vom Feld gingen und weiterhin die rote Laterne ihr Eigen nennen müssen. „Wir haben gegen Bad Tölz gezeigt, was wir können. Unser Ziel ist es, wieder eine gute Leistung zu bringen, uns aber dieses Mal auch zu belohnen“, fordert TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger vor dem Landkreis-Duell.

Abstiegsrunde H

ASV Eglfing – SV Warngau So. 14 Uhr

Mit einem Auswärtssieg in Eglfing könnte sich der SV Warngau in der Abstiegsrunde H ein Polster auf die Abstiegszone ausbauen und das ist auch das Ziel der Gäste. „Wir gehen selbstbewusst ins Spiel, haben während der Woche gut trainiert und wollen drei Punkte holen“, erklärt SV-Trainer Daniel Mayer. Der Kader der Warngauer ist am Sonntag weitgehend komplett. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen einen uns bisher unbekannten Gegner und wollen mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen“, sagt Mayer.