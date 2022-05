Chancen nicht genutzt: Wörnsmühl verliert in Arget

Klaus Wörndl ist Trainer des SC Wörnsmühl. © Thomas Plettenberg

Der SC Wörnsmühl verabschiedet sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen, Parsberg und Hartpenning trennen sich unentschieden.

Landkreis – Die SF Föching müssen das Derby gegen Hartpenning – und auch die verbleibenden drei anderen Partien – gewinnen, sonst ist der Abstieg aus der A-Klasse 3 auch rechnerisch nicht mehr zu verhindern. Hartpennings Trainer Werner Klinke will dabei das Remis aus dem Hinspiel wiedergutmachen: „Ein Pflichtspiel-Derby gegen Föching haben wir eh nicht so oft, da wollen wir unbedingt gewinnen.“ Die SF wollen sich mit aller Kraft gegen den Abstieg wehren.

SV Arget – SC Wörnsmühl 3:2 (0:0)

Tore: 0:1 Kaffl (53.), 1:1 Zieringer (59.), 1:2 Kaffl (81.), 2:2 Berger (86.), 3:2 Kasberger (90.+5).

Der SC Wörnsmühl hat gegen Arget eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die Argeter mutieren langsam zum Favoritenschreck, schon vergangene Woche setzte sich der Tabellenzehnte überraschend mit 3:2 gegen den TSV Schliersee durch. Und auch gegen Wörnsmühl hieß es am Ende 3:2. Dabei hadert SC-Trainer Klaus Wörndl mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft. „Wenn wir zur Halbzeit 4:0 vorne liegen, kann sich Arget nicht beschweren“, sagt er. Doch stattdessen hieß es nach den ersten 45 Minuten noch 0:0. „Wir sind gut gestartet und haben uns zahlreiche Chancen erarbeitet, diese jedoch allesamt liegengelassen. So hält man Spannung in einem Spiel, in dem man drückend überlegen ist“, hadert Wörndl. Auf die beiden Führungstreffer zum 1:0 und 2:1 durch Simon Kaffl hatten die Hausherren jeweils eine Antwort parat und drehten in der fünften Minute der Nachspielzeit das Spiel komplett zum 3:2. Die Enttäuschung im Wörnsmühler Lager war nach Abpfiff riesengroß. Wörndl: „Das Auftreten und Spiel war wirklich gut und bei dreimal Pfosten und dreimal Latte kann man schon von Pech reden.“

SV Parsberg – TSV Hartpenning 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Noderer (66.), 1:1 Schweinsteiger (72.).

Der SV Parsberg hat dem TSV Hartpenning einen Punkt abgerungen und sich ein 1:1 erkämpft. Damit können die Hausherren durchaus leben, TSV-Trainer Klinke sieht „eher zwei verschenkte Punkte“, fügt aber gleich an: „Am Ende hätte auch Parsberg noch gewinnen können.“ Denn beide Teams hatten einige hochkarätige Einschussmöglichkeiten. „Wir haben gut angefangen. Unser Pressing hat die erste Viertelstunde super funktioniert, aber dann haben wir nachgelassen“, hadert Klinke. Parsbergs Abteilungsleiter Michael Ohneberg findet: „Das Spiel hat keinen Sieger verdient gehabt. Zu erwähnen ist aber der Rückhalt unseres Torwarts Alexander Zbytek und eine sehr gute Schiedsrichterleistung.“ Nachdem bis zur Halbzeit keines der Teams die Chancen nutzen konnte, waren es in der zweiten Hälfte Lukas Noderer (Hartpenning) und Franz Schweinsteiger (Parsberg), die den 1:1-Endstand herstellten. emi