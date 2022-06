Utmälleki: „Da bist du wirklich unter Dauerbeschuss“

Viel zu tun hatte Christian Utmälleki während der ersten Bundesligasaison des FC Penzberg. © Andreas Mayr

Christian Utmälleki fasst die erste Saison in der Futsal-Bundesliga zusammen. Der Torhüter selbst hört auf - beim FC Penzberg und dem TSV Otterfing.

Penzberg/Otterfing – Für viele Sportbegeisterte ist es ein Kindheitstraum, eines Tages in der höchsten Spielklasse aufzulaufen. Christian Utmälleki hat sich diesen Traum erfüllt. Der Torwart des TSV Otterfing zog sich nicht nur in der Bezirksliga die Torwarthandschuhe an, sondern auch für den FC Penzberg. Allerdings nicht auf dem Rasen, sondern in der Halle. Beim Futsal, einer Art Hallenfußball, nur ohne Bande. Und mit den Penzbergern kickte Utmälleki in der neugegründeten eingleisigen Bundesliga, wie auch der Holzkirchner Sean Erten.

Statt auf Gegner aus dem Umland zu treffen, spielte der 40-Jährige gegen Top-Mannschaften aus ganz Deutschland. „Für mich war das etwas ganz Besonderes“, schwärmt Utmälleki. Den Aufwand mit der Fahrerei habe er gerne in Kauf genommen. Schließlich kamen die Gegner aus Städten wie Hamburg, Bielefeld oder Düsseldorf. „Da sitzt du schon mindestens sechs bis sieben Stunden im Zug – einfach“, sagt er. Der Zeitaufwand sei sehr hoch gewesen. „Bei uns musste ja jeder normal arbeiten.“ Im Gegensatz zu anderen Mannschaften werden in Penzberg nämlich keine Gehälter oder Auflaufprämien ausgezahlt. „Es ist auch nicht so, dass dir die Sponsoren hier hinterherlaufen“, weiß der 40-Jährige.

Gute Entwicklung

Auch in puncto Training laufe es bei Penzberg sehr viel gediegener ab als in den anderen Bundesligaklubs: „Wir haben einmal pro Woche trainiert, unsere Gegner sechsmal.“ Und trotz aller Widrigkeiten hat der FC Penzberg sein Saisonziel erreicht. „Es ging nur um den Klassenerhalt“, verrät Utmälleki. Bei der aus zehn Teams bestehenden Futsal-Bundesliga mussten die Penzberger Achter werden, um nicht abzusteigen und gleichzeitig ins Viertelfinale einzuziehen.

Ein Konkurrent, 1894 Berlin, verabschiedete sich früh aus der Liga. „Die waren ungefähr nach drei Wochen pleite“, erzählt Utmälleki. Also ging es nur noch darum, eine Mannschaft hinter sich zu lassen. Das gelang. Die TSG Mainz stand nach 16 Spieltagen hinter Penzberg. Ein Zeichen der guten Entwicklung. „Noch im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft haben wir gegen Mainz 2:6 verloren“, erinnert sich Utmälleki. Diese Saison holte seine Truppe vier Punkte gegen die Rheinland-Pfälzer – genauso viele wie gegen Fortuna Düsseldorf. Zudem gelang ein Sieg gegen die Wakka Eagles Hamburg. Das reichte aus. Mit elf Punkten tütete der FC sowohl Klassenerhalt als auch Viertelfinale ein.

Hier war dann Endstation in der ersten Bundesliga-Saison. Gegen den Stuttgarter Futsal Club hagelte es nach einem 1:7 in der heimischen Sporthalle am Wellenbad ein 1:8 auswärts. Das sei aber zu erwarten gewesen. „Das ist einfach eine Top-Mannschaft, die haben sogar einen Torwart von Paris Saint-Germain bekommen“, sagt er.

Utmälleki hört auf

Für Penzberg wird es in der kommenden Saison wieder darum gehen, die Klasse zu halten. „Das wird aber bedeutend schwerer“, weiß Utmälleki und fügt an: „Alle werden investieren, Penzberg jedoch nicht.“ Er selbst wird dann nicht mehr mit von der Partie sein. „Es hat Spaß gemacht, so kann man aufhören“, lautet sein Fazit. Aus dieser einen Spielzeit nimmt er dennoch prägende Erinnerungen mit. „Als Torwart bist du im Futsal noch wichtiger als im Fußball“, sagt der 40-Jährige. Und in der Bundesliga werde dem Torwart noch mal eine tragendere Rolle zuteil als in unterklassigen Ligen. „Da bist du wirklich unter Dauerbeschuss, die Qualität der einzelnen Spieler ist in der Bundesliga schon echt brutal“, erzählt Utmälleki.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt er neben Penzberg auch den TSV Otterfing. „Ich habe 36 Jahre lang Fußball gespielt, der Körper sagt jetzt einfach ‚Nein’“, begründet Utmälleki seine Entscheidung. Mit dem Otterfinger Trainerwechsel „hat meine Entscheidung, aufzuhören, aber nichts zu tun“. Spaß hat ihm der Fußball immer bereitet. Seine Schuhe an den Nagel hängen will er deshalb noch nicht ganz. „Vielleicht kicke ich noch irgendwo in einer AH.“ Wo das sein wird, weiß Utmälleki, der in Vaterstetten wohnt, noch nicht: „Vielleicht um die Ecke in Grasbrunn – oder doch in Otterfing.“ PHILIP HAMM