SG-Damen mit Personalproblemen

Viele Spielerinnen stehen der SG Otterfing/Holzkirchen aktuell nicht zur Verfügung. © Thomas Plettenberg

Ausgerechnet vor dem Derby in Bad Aibling plagen die SG Otterfing/Holzkirchen Personalprobleme. Das Spiel steht sogar auf der Kippe.

Otterfing/Holzkirchen – Als einziges Damen-Team aus dem Landkreis wäre am Samstag um 15 Uhr die SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 beim TuS Bad Aibling II im Einsatz. Ob das Spiel stattfinden wird, entscheidet sich aber erst kurzfristig. „Wir haben ohnehin schon Kaderprobleme und das Spiel ist jetzt auch noch mitten in der Ferienzeit“, erklärt SG-Trainer Artur Zigelski.

Sollten die Gäste antreten können, wollen sie auf jeden Fall einen Punkt mit nach Hause nehmen. „Durch unsere gute Vorrunde kann uns Aibling nicht mehr einholen. Es wird viel von der Tagesform abhängen und wie viele Spielerinnen aus der ersten Mannschaft von Bad Aibling eingesetzt werden“, sagte Zigelski. Die Gastgeberinnen kämpfen selbst noch um den Ligaverbleib.

Ohnehin spielfrei sind der SV Parsberg in der Kreisklasse 2 und die SG Darching/ Hartpenning in der A-Klasse 4. ts