Kreisklasse: Darching bleibt an der Spitze dran – DJK siegt in Geretsried

Nicht optimal aus der Winterpause gekommen ist in der Abstiegsrunde Gruppe G der Kreisklasse der SV Bayrischzell, der sich beim SV Bad Tölz deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.

Landkreis – Nichts zu holen gab es auch für den TSV Irschenberg beim Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. Der TSV unterlag mit 0:3. Mit einem 2:2-Unentschieden beim FSV Höhenrain musste sich der FC Rottach-Egern zufriedengeben.

Mit Punktgewinnen sind die beiden Landkreis-Teams aus Weyarn und Warngau ordentlich in die Abstiegsrunde Gruppe H gestartet. Der TSV Weyarn trennte sich vom ESV Penzberg mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Der SV Warngau drehte zu Hause gegen die Fußballfreunde Geretsried einen Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg. Meisterrunde Gruppe B holte die DJK Darching in Geretsried einen sehenswerten 3:2-Erfolg.

Meisterrunde Gruppe B

ASC Geretsried – DJK Darching 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Haas (44.), 1:1 Lasidis (56.), 1:2 Adelsberger (63.), 1:3 S. Schlagbauer (73.), 2:3 Lasidis (89.)

„Es war ein richtig gutes Spiel auf beiden Seiten“, sagte DJK Vize-Abteilungsleiter Paul van der Drift nach dem 3:2-Auftaktsieg der DJK Darching beim ASC Geretsried. „Wir haben körperlich richtig gut dagegengehalten und ein starkes Spiel gemacht.“ Auf dem Geretsrieder Kunstrasen bekamen die Zuschauer ein starkes Spiel zweier technisch guter Mannschaften zu sehen. Die Gäste standen in der Defensive sicher und konterten über mehrere Stationen schnell in Richtung des Geretsrieder Tores. Kurz vor der Pause traf Florian Haas zur Pausenführung für die DJK. Der ASC kam zehn Minuten danach zum Ausgleich, dann sorgten Alexander Adelsberger und Simon Schlagbauer, jeweils nach Vorbereitung von Haas, für eine beruhigende 3:1-Führung der Gäste. Der Anschlusstreffer der Geretsrieder fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff. „Es war ein verdienter Sieg, wir hatten noch drei oder vier gute Chancen“, freute sich van der Drift. „Jetzt sind wir wieder an den vorderen Plätzen dran.“

Abstiegsrunde Gruppe G

SV Bad Tölz – SV Bayrischzell 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Petersen (9.), 2:0 Essendorfer (58.), 3:0 Dietl (82.)

Mit einer Niederlage ist der SV Bayrischzell in die Abstiegsrunde gestartet. Der SV musste sich auf Kunstrasen beim SV Bad Tölz klar mit 0:3 geschlagen geben. „Das war nach unserer schlechten Vorbereitung keine große Überraschung“, sagte SV-Trainer Wacco Schmid. „Tölz war auf dem Kunstrasen die bessere Mannschaft und das überlegene Team.“ Die Gäste mussten auf drei Stammspieler verzichten und waren letztlich chancenlos. Spätestens nach dem 2:0, das nach einer Stunde fiel, war die Partie entschieden. „Wir haben das Spiel verloren, aber nicht mehr. Das ist kein Drama“, sagte Schmid. „Wichtig ist für uns jetzt das Heimspiel gegen Höhenrain nächste Woche.“

FSV Höhenrain – FC Rottach-Egern 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 (15.) Lechner, 1:1 (34.) Feirer, 1:2 (78.) Lech, 2:2 (93.) Kaya.

„Die Leistung war in Ordnung, aber eigentlich erwarte ich jetzt ein dominanteres Auftreten“, sagte Rottachs Trainer Bernhard Gruber nach dem 2:2-Remis in Höhenrain. „Wir haben zu viele Chancen ausgelassen, es war eine leichte Enttäuschung.“ Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die durch einen Treffer von Basti Lechner auch folgerichtig in Führung gingen. Die Höhenrainer versuchten, über lange Bälle zum Erfolg zu kommen und glichen dank eines Stellungsfehlers in der FC-Abwehr noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit führte ein abgefälschter Schuss, der vor den Füßen eines Höhenrainers landete, zum 2:1. Doch Silas Kaya gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 2:2-Endstand. „So haben wir wenigstens einen Punkt mitgenommen“, sagte Gruber, „aber eigentlich erwarte ich, dass wir so ein Spiel gewinnen.“

TSV Irschenberg – SV Eurasburg 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 Geiger (11.), 0:2 Burger (18.), 0:3 Kerschbaumer (42.)

Einen enttäuschenden Start ins neue Fußballjahr erwischte der TSV Irschenberg. Beim Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg war die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden. Nach einem Doppelpack nach einer Viertelstunde sorgten die Gäste kurz vor der Pause mit dem 3:0 für die frühe Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang passierte nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel, sodass die Gäste die drei Punkte mit nach Hause nahmen. „Wir haben am Anfang zwei billige Gegentore kassiert und waren einfach zu weit weg“, resümierte Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Die Abstände waren zu groß, deshalb war die Niederlage am Ende auch verdient.“

Abstiegsrunde Gruppe H

TSV Weyarn – ESV Penzberg 2:2 (1:2)

Tore: 1:0 Arndt (21.), 1:1 Szekali (25.), 1:2 Zanger (40.), 2:2 Wacker (71.)

„Für das erste Spiel war das schon in Ordnung“, sagte Weyarns Coach Helmut Schenk nach dem 2:2 gegen den ESV Penzberg. „Die Gegentore waren natürlich bitter, weil wir sie zu einfach kassieren, aber vom Einsatz und der Moral her hat bei uns alles gepasst. Jetzt müssen wir im Training weiter daran arbeiten, die Abläufe zu automatisieren.“ Die Hausherren gingen durch ein Solo von Julian Arndt früh in Führung. Der TSV kassierte aber wenig später durch einen eigentlich harmlosen Freistoß der Gäste, den der Wind verblies, den Ausgleich und dann nach einem unnötigen Ballverlust im Spielaufbau das 1:2. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren spielerische Vorteile und waren feldüberlegen. Lohn war der Ausgleich, den Christian Wacker nach starkem Steilpass von Stefan Thrainer markierte.

SV Warngau – FF Geretsried 4:2 (2:2)

Tore: 1:0 Schönauer (8.), 1:1 Alas (10.), 1:2 Alas (20.), 2:2 Schönauer (32.), 3:2 Höger (70.), 4:2 Scheuk (85.)

Sechs Tore bekamen die Zuschauer zwischen Warngau und Geretsried zu sehen. Die Gäste waren in der Anfangsphase verunsichert, was Georg Schönauer zur Warngauer Führung nutzte. Dann allerdings machten die Gäste mehr Druck und drehten die Partie durch zwei Treffer binnen zehn Minuten. Kurz vor der Pause traf erneut Schönauer zum 2:2-Pausenstand. Im zweiten Durchgang entwickelte sich auf tiefem Boden ein umkämpftes, aber keineswegs unfaires Duell. Felix Höger brachte die Warngauer 20 Minuten vor Ende erneut in Front, in der Schlussphase machte Rudi Scheuk mit dem 4:2 den Sack zu. „Es war ab der ersten Minute eine starke Teamleistung von uns“, berichtete SV-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. „Nach der Pause haben wir mehr Chancen kreiert und es am Ende clever gespielt. Insgesamt ist der Sieg verdient.“

THOMAS SPIESL