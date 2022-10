Darching gewinnt das Kampf-Derby gegen Weyarn

Umkämpftes Spiel: Bayrischzells Michael Simmerl (vorne l.) attackiert Warngaus Benjamin Stadler. Am Ende hatte der SV Warngau die Nase vorn. © ger

In der Kreisklasse gewinnen Warngau und Darching die Derbys gegen Bayrischzell und Weyarn. Auch der FC Rottach-Egern siegt.

Landkreis – Dicke Überraschung in der Kreisklasse 3: Der FC Rottach-Egern besiegt am Jubiläumstag den FC Deisenhofen III mit 2:1. Im Derby zwischen Darching und dem TSV Weyarn setzt sich die DJK nach einem Kampfspiel auf tiefem Geläuf mit 1:0 durch. Warngau entscheidet das Duell gegen Bayrischzell mit 3:1 für sich. Nichts zu holen gibt es für Irschenberg gegen die SG Aying/Helfendorf.

FC Rottach-Egern – FC Deisenhofen III 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 T. Schlichtner (50.), 1:1 Montsch (61.), 2:1 F. Schlichtner (90.).

„Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, und Deisenhofen das Spiel machen lassen. Mit etwas Glück und Geschick haben wir hinten nicht viel zugelassen“, berichtet Rottachs Trainer Bernhard Gruber. Schon im ersten Durchgang hatte Rottach die besseren Chancen, ließ sie aber ebenso ungenutzt wie die Gäste ihre wenigen Standardsituationen. Den Torreigen eröffnete Tobias Schlichtner per Solo. Durch einen Standard glichen die Gäste aus. Den Siegtreffer erzielte in letzter Minute abermals Florian Schlichtner: Nach einer Ecke wehrten die Gäste den Ball ab, Schlichtner nahm die Kugel an, ließ einen Gegenspieler aussteigen und traf per Flachschuss zum 2:1-Endstand. „Wir haben gegen einen starken Gegner gewonnen“, sagt Gruber. „Wir tun uns leichter, wenn wir das Spiel nicht machen müssen.“

SV Warngau – SV Bayrischzell 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 B. Gerr (25.), 2:0 B. Gerr (53.), 3:0 B. Gerr (62.), 3:1 Simmerl (73./FE).

Ein umkämpftes Spiel lieferten sich Warngau und Bayrischzell im ersten Durchgang. „Es war richtig Tempo drin. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams Chancen, nach der Pause hatten wir das Spiel im Griff“, sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer. Matchwinner war Beni Gerr. Er hatte die Warngauer Mitte der ersten Hälfte in Führung gebracht und legte nach Wiederanpfiff das 2:0 nach. Auch das 3:0 erzielte Gerr, ehe Martin Simmerl für Bayrischzell per Elfer verkürzte. „Bei uns hat es an Einsatz und Kampfgeist gefehlt“, stellt SV-Coach Wacco Schmid fest. „Warngau war druckvoller, hat aber nur lange Bälle geschlagen. Es war wenig Fußball. Aber wir sind selbst schuld.“

TSV Irschenberg – Aying/ Helfendorf 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Demmel (48.), 0:2 Wohlschläger (67.), 0:3 Wohlschläger (80.).

In Halbzeit eins wehrte sich Irschenberg gegen die SG noch nach Kräften. Nach der Pause gelang Aying aber der Führungstreffer. „Im Anschluss sind wir auseinandergefallen“, sagt TSV-Trainer Marcus Huber. Hinzu kamen verletzungsbedingte Wechsel und konditionelle Probleme.

DJK Darching – TSV Weyarn 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 H. Schlagbauer (72.).

Nach dem Vorspiel der Reserven war Darchings Platz holprig und tief – die Folge war ein Kampfspiel. Im ersten Durchgang hatte der TSV bei drei Alleingängen die besseren Chancen, scheiterte aber jedes Mal im Abschluss. Der goldene Treffer fiel eine Viertelstunde vor dem Ende, als ein Weyarner einen langen Ball unterlief und Hans Schlagbauer für die Darchinger per Solo zum 1:0 einschoss. „Die Moral und der Kampfgeist waren super bei uns. Für Darching war es ein glücklicher Sieg“, findet TSV-Trainer Helmut Schenk. „Sie haben den einen großen Schnitzer unserer Defensive bestraft. Wir haben selbst zu viele Chancen liegen gelassen.“ Darchings Coach Patrick Lachemeier hatte eher mit einem Remis gerechnet und sagt: „Schön war es nicht, aber für uns zählen nur die drei Punkte.“