Darching holt trotz Verletzungsmisere Remis gegen Rottach - Warngau gewinnt in Weyarn

Ein verbissenes Duell lieferten sich Weyarns Max Leiter (l.) und Warngaus Bernhard Estner. © Max Kalup

Trotz der Verletzungsmisere gelingt der DJK Darching ein Remis gegen den FC Rottach-Egern. Der SV Warngau gewinnt beim TSV Weyarn, der SV Bayrischzell und der TSV Irschenberg gehen leer aus.

Landkreis – Zwei Landkreisduelle standen im Blickpunkt des sechsten Spieltags in der Kreisklasse 3. Im Spitzenspiel trennten sich Darching und Rottach-Egern 2:2. Dagegen siegte Warngau in Weyarn 3:2. Nichts zu holen gab’s für Irschenberg und Bayrischzell.

DJK Darching – FC Rottach-Egern 2:2 (1:2)

Tore: 1:0 M. Sitzberger (3.), 1:1 Lechner (13.), 1:2 Schlichtner (27.), 2:2 Adelsberger (87.).

Das mit 72 Jahren wohl älteste Innenverteidiger-Duo der Kreisklasse bildeten bei Darching Abteilungsleiter Andreas Hallmannsecker und Christoph Lindmeier im Spitzenspiel gegen den FC Rottach-Egern. Der Grund: massive Verletzungsprobleme. So fiel kurzfristig noch Jörg Tovarnak aus. Die DJK erwischte den besseren Start und ging nach drei Minuten durch Manfred Sitzberger in Führung. Bastian Lechner egalisierte für die Gäste im Alleingang. „Die ersten beiden Tore waren abseitsverdächtig, aber das hebt sich auf“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. Per Kopf brachte Tobias Schlichtner die Gäste noch vor der Pause in Front. Nach der Pause versäumte es Rottach, den Sack zuzumachen. So nutzte Alexander Adelsberger einen Stellungsfehler der Gäste zum 2:2. „Vorher wären wir mit dem Punkt zufrieden gewesen, jetzt sind wir das eher nicht“, sagt Gruber. „Wir haben zwei Punkte verloren, aber wir sind noch in der Lernphase.“ Darchings Trainer Patrick Lachemeier ist „sehr glücklich über das Unentschieden. Beide hätten gewinnen können. Wir müssen derzeit froh sein, dass wir erst einmal verloren haben.“

TSV Weyarn – SV Warngau 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 Bencic (9.), 1:1 Gerr (32.), 1:2 Schönauer (47.), 1:3 Schönauer (52.), 2:3 Wacker (71./FE).

Eine unnötige Niederlage musste der TSV Weyarn beim Derby gegen den SV Warngau hinnehmen. Die Klosterdörfler gaben durch individuelle Fehler die 1:0-Führung von Christoph Bencic aus der Hand, der nach wenigen Minuten einen Patzer der SV-Defensive genutzt hatte; Benedikt Gerr glich aus. Nach der Pause kam Warngau wacher aus der Kabine. SV-Matchwinner war Georg Schönauer, der jeweils nach einer Ecke zum 2:1 und 3:1 traf. Weyarn kam durch Christian Wackers Elfmeter zurück, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. „Ich bin mit der Leistung und den Punkten sehr zufrieden“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer. Dagegen hadert TSV-Trainer Helmut Schenk: „Für Warngau waren es drei leichte Punkte. Wir haben hinten zu viele individuelle Fehler gemacht. Jetzt müssen wir uns das Selbstvertrauen im Training holen.“

SG Aying/Helfendorf – SV Bayrischzell 4:2 (2:0)

Tore: 1:0 Wohlschläger (5.), 2:0 Demmel (22.), 3:0 Wohlschläger (50.), 4:0 Demmel (65.), 4:1 B. Häusler (78.), 4:2 M. Wiedmann (85.).

Rote Karte: Lohmann (89./Bayrischzell/rohes Spiel).

Mit zahlreichen Ausfällen musste der SV Bayrischzell in Helfendorf zurechtkommen und lag zur Pause 0:2 zurück. Zwei weitere Tore fielen nach dem Seitenwechsel. Dann übernahm Bayrischzell immer mehr die Regie und kam durch Benedikt Häusler und einen von Maxi Wiedmann verwandelten Foulelfmeter noch auf 2:4 heran. Neben dem Spiel verlor der SC Max Lohmann, der Rot sah. SV-Trainer Wacco Schmid: „Aufgrund der Aufstellung bin ich nicht enttäuscht. Wir haben uns gut verkauft.“

FC Deisenhofen III – TSV Irschenberg 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Petereit (88.).

Trotz der sechsten Pleite in Folge sagt TSV-Trainer Marcus Huber: „Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft. Wir haben von Anfang an versucht, zwei Busse zu parken, und bis zur 88. Minuten ist der Plan auch aufgegangen. Dann haben wir durch eine Unstimmigkeit das Gegentor kassiert.“ Irschenberg stand von Beginn an tief und setzte auf vereinzelte Nadelstiche. Kurz vor Schluss dann das goldene Tor für Deisenhofen.