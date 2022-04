Darching gewinnt Kellerduell - Söchering souverän gegen Parsberg - Polling mit Remis

Im Spiel nach vorne ging bei den SpVgg-Mädels um Verena Kiermeier (am Ball) zu wenig zusammen. © Michalek

Darching konnte das Kellerduell gegen Münsing für sich entscheiden. Polling kommt gegen Otterfing nicht über ein Unentschieden hinaus. Söchering gewinnt souverän.

Landkreis – Mit einem Sieg sind die Damen der SG Darching/Hartpenning in die Rückrunde gestartet. In der A-Klasse 4 setzten sie sich mit 2:0 gegen Münsing durch. Einen Punkt brachten in der Bezirksliga 1 die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen aus Mühldorf mit nach Hause. Nichts zu holen gab es hingegen für den SV Parsberg in der Kreisklasse 2.

SG Polling/Mühldorf –Otterfing/Holzk. 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Matuschek (66.), 1:1 Paulus (90.).

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete das Duell zwischen der SG Polling/Mühldorf und der SG Otterfing/Holzkirchen. In den ersten 15 Minuten gab es Großchancen auf beiden Seiten. Doch die beiden starken Torfrauen, aufseiten der Gäste Uli Giesa, verhinderten einen Treffer. Dann neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend im Mittelfeld. Eine gute Stunde war gespielt, als das 1:0 für die Gastgeberinnen fiel. Die Landkreis-Damen wehrten eine Ecke zu kurz ab und kassierten durch einen Schuss von der Strafraumgrenze das Gegentor. Die Gäste stellten ihr System um und machten in der Schlussphase mächtig Druck. Der Lohn folgte in der Nachspielzeit, als ein Sonntagsschuss von Lea Paulus aus 22 Metern zum 1:1-Endstand unter der Querlatte einschlug. „Der Ausgleich war verdient, es wäre bitter gewesen, wenn wir dieses Spiel verloren hätten. Der Punkt geht absolut in Ordnung“, resümierte SG-Trainer Artur Zigelski.

SV Söchering – SV Parsberg 4:1 (3:1)

Tore: 0:1 Heckmeier (11./ET), 1:1 Promberger (13.), 2:1 Promberger (17.), 3:1 Sticht (25.), 4:1 Soyer (88.).

Beim Zweiten in Söchering gab es für die Damen des SV Parsberg nichts zu holen. Dabei hatte das Spiel für die Gäste perfekt begonnen. Nach einem Freistoß von Steffi Kameter beförderten die Söcheringerinnen das Leder zum 0:1 ins eigene Tor. Allerdings glich Söchering postwendend aus und legte in der folgenden Druckphase zwei weitere Treffer nach. Im Anschluss war die Partie ausgeglichen, der vierte Treffer fiel kurz vor dem Schlusspfiff. Die Parsbergerinnen konnten sich auch einige Male bei Torhüterin Diana Bernöcker bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. „Wir haben vorne zu wenig Torgefahr ausgestrahlt. Insgesamt war der Sieg für Söchering verdient“, resümierte Trainer Tim Zigelski.

SG Darching/Hartpenning – SV Münsing A. 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Herzinger (23.), 2:0 Wandinger (40.).

Einen perfekten Start in die Rückrunde haben die Damen der SG Darching/Hartpenning erwischt. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Münsing Ammerland mit 2:0. Die Gastgeberinnen machten trotz Personalsorgen vom Anpfiff weg Druck. In der 23. Minute ließ die Gäste-Torhüterin einen Schuss von Manuela Passreiter prallen, und Irina Herzinger schoss zum 1:0 ein. Durch einen sehenswerten Lupfer stellte Anna Wandinger kurz vor der Pause auf 2:0. „Trotz der schwierigen Vorbereitung können wir mit dem Spiel zufrieden sein und freuen uns über den Dreier zum Auftakt“, sagte Sprecherin Elisabeth Harraßer. (Thomas Spiesl)