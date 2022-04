Darching startet mit Sieg in Dreifach-Wochenende

Ein umkämpftes Derby lieferten sich die DJK Darching (weiß) und der TSV Weyarn im Hinspiel. Auch das Rückspiel dürfte eine enge Kiste werden. © Thomas Plettenberg

Das erste von drei Spielen binnen fünf Tagen hat die DJK Darching für sich entschieden, nun wartet unter anderem das Derby gegen den TSV Weyarn. Die SG Hausham gewinnt gegen den FC Rottach-Egern und der SV Bayrischzell punktet in Unterzahl.

Landkreis – Ein intensives Osterwochenende steht in der Kreisklasse 2 an. Am Donnerstag absolvierten bereits vier Landkreis-Teams Nachholspiele. Dabei musste sich der SV Bayrischzell in Ascholding mit einem torlosen Remis begnügen, die SG Hausham gewann das Landkreis-Duell gegen den FC Rottach-Egern. Ein knüppelhartes Programm wartet auf die DJK Darching, die sich am Donnerstag in Wolfratshausen mit 2:1 durchsetzte, am Ostersamstag die FF Geretsried empfängt und am Montag das Derby in Weyarn stattfindet. Rottach, Bayrischzell und Hausham sind ebenfalls am Montag im Einsatz.

BCF Wolfratshausen II – DJK Darching 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 M. Sitzberger (42.), 0:2 F. Haas (54.), 1:2 Ratte (58.).

Es war das erwartet schwere Duell beim BCF Wolfratshausen II für die DJK Darching. Der Tabellenletzte war mit einer starken Mannschaft angetreten, dennoch machten die Gäste das Spiel. „Wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber es war nicht einfach. Vom Ballbesitz und den Spielanteilen her waren wir am Drücker, aber auch der BCF hatte drei oder vier gute Chancen“, berichtete DJK-Trainer Patrick Lachemeier nach dem 2:1-Auswärtserfolg. Manfred Sitzberger kurz vor und Florian Haas kurz nach der Pause hatten die DJK mit 2:0 in Führung geschossen, nach dem Anschlusstreffer von Fabio Ratte wurde es noch einmal spannend. „Wir haben in jeder Halbzeit zehn Minuten geschlafen, aber insgesamt ist der Sieg verdient. Hauptsache drei Punkte“, resümierte Lachemeier.

SV Ascholding – SV Bayrischzell 0:0

Rote Karte: Bähr (13./SVB/Handspiel)

Der SV Bayrischzell musste mit dem torlosen Remis in Ascholding zufrieden sein, denn gegen destruktive Gastgeber agierten die SV-Kicker fast 80 Minuten in Unterzahl. Keeper Daniel Bähr sah nach 13 Minuten wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die rote Karte, für ihn stellte sich Feldspieler Anian Birmoser in den Kasten. Birmoser parierte zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar einen umstrittenen Handelfmeter und war der Spieler der Partie. „Ascholding hat nur lange Bälle geschlagen, wir hatten einige gute Chancen. Dafür, dass wir nur mit zehn Mann und ohne Keeper gespielt haben, bin ich zufrieden. Es haben alle Moral gezeigt. Ich bin mir sicher, zu elft hätten wir das Spiel gewonnen“, sagte SV-Trainer Wacco Schmid.

SG Hausham – FC Rottach-Egern 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Steiger (58.), 2:0 Wagenpfeil (61.)

Einen verdienten 2:0-Heimsieg feierte die SG Hausham gegen den FC Rottach-Egern. Die Hausherren hatten die Partie an im Griff, von Rottach kam offensiv zu wenig. Durch einen Doppelschlag von Niklas Steiger und Maxi Wagenpfeil nach einer Stunde entschieden die Knappen die Partie. „Wir haben zu Recht verloren. Die Spieler haben zu wenig Engagement gezeigt und auf dem Feld zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber gegen Rot-Weiß Bad Tölz und Hausham haben wir nicht unbedingt mit Punkten gerechnet“, sagte FC-Trainer Klaus Beckmann. „Unser Sieg war verdient, wir waren über 90 Minuten klar überlegen, von Rottach ging keinerlei Gefahr aus“, resümierte SG-Vize-Abteilungsleiter Florian Fink.

DJK Darching – FF Geretsried (Sa., 15 Uhr)

Nach nur einem Tag Pause wartet auf Darching am Samstag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den Angstgegner, die FF Geretsried. „Wir haben gegen FF seit November 2010 nicht mehr gewonnen“, hat Lachemeier in den Geschichtsbüchern gekramt. Das Ziel ist ein Punkt. „Wenn wir Zweiter werden wollen, müssen wir dieses Spiel eigentlich gewinnen.“

TSV Weyarn – DJK Darching (Mo., 14 Uhr)

Beim Derby am Montag sind die Gäste Favorit, die allerdings zwei Spiele in den Beinen haben, während die Klosterdörfler ausgeruht in die Partie gehen. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel und wollen Darching das Leben, wie im Hinspiel, so schwer wie möglich machen. Wir stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel ein und wollen auf jeden Fall punkten“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk. „Ich hoffe auf schönes Wetter, viele Zuschauer und ein schönes Spiel. Aber es wäre mir schon lieber, wenn wir vor dem Derby nicht schon zwei Spiele gehabt hätten. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen“, erklärt Lachemeier.

TuS Geretsried II – Bayrischzell (Mo., 13 Uhr)

Nach dem Unentschieden in Ascholding könnte Bayrischzell auch am Montag in Geretsried mit einem Punkt gut leben. „Dann bin ich wieder zufrieden“, sagt Schmid. Mit Einsatz und Kampfgeist will man gegen spielstarke Hausherren dagegenhalten.

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz (Mo., 15 Uhr)

Ein wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt erwartet den FC Rottach-Egern am Montag gegen den SV Bad Tölz. „Wir werden alles reinhauen, um die drei Punkte zu holen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, wir müssen fast gewinnen, sonst kann es noch einmal eng werden“, erläutert Beckmann. Mit einem Sieg könnten die Rottacher ihr Polster weiter ausbauen und sich eine ruhige Rückrunde verschaffen.

SG Hausham – SV Ascholding (Mo., 16 Uhr)

Den dritten Sieg am Stück möchte Hausham gegen Ascholding einfahren. Nach den Erfolgen in Bayrischzell und gegen Rottach scheinen die Knappen nun ihre Form gefunden zu haben. Im Kampf um den Relegationsplatz ist ein Sieg Pflicht. „Wir wollen den zweiten Platz absichern und den dritten Sieg in Folge feiern“, sagt Fink. Am Kader ändert sich im Vergleich zum Spiel gegen Rottach nichts, einzig Manuel Marcks ist fraglich. ts