Das Selbstvertrauen am Nordring ist im Keller

Zum Haareraufen: die Ergebnisse des TSV Otterfing im Jahr 2023. © TP

Das Jahr 2023 ist noch ganz und gar nicht das des TSV Otterfing. Beim TSV Sauerlach setzte es eine 1:3-Niederlage.

Otterfing – Es hilft jetzt auch nichts, den dicken Knüppel auszupacken und damit wahllos Hiebe auf die Otterfinger Spieler auszuteilen. Die Gründe für die Misere in diesem Jahr liegen offensichtlich tiefer. Aber nach einer 1:3-Niederlage beim TSV Sauerlach muss es erlaubt sein, Kritik zu üben und nicht dem Gegner einen super Auftritt zu bescheinigen, um damit die eigene Leistung zu kaschieren. Denn so wie sich die Nordring-Elf in diesem Jahr präsentiert, darf nichts Negatives mehr ausgeschlossen werden. Auch nicht der Abstieg.

An der Motivation der Otterfinger Spieler zu rütteln, wäre der falsche Ansatz. Denn wenn die Lust am Feiertags-Kick gefehlt hätte, wäre die Bank nicht mit sieben Spielern besetzt gewesen. Und dass sich der TSV Sauerlach in der Winterpause gut verstärkt hat und nicht mehr auf einen Spielerstamm zählen muss, den die Otterfinger im Herbst zweimal glatt vom Rasen gefegt haben, stimmt auch. Ein 2:1-Erfolg in der Vorwoche in Waldram war hierzu ein Beleg. Aber um bei den Ergebnissen zu bleiben, muss auch erwähnt werden, dass Sauerlach am Ostersamstag die Partie gegen den SV Münsing mit 1:6 abgab.

„Um es auf einen Nenner zu bringen. Das Selbstvertrauen von jedem Einzelnen ist im Keller“, erklärt Trainer Benedict Gulielmo in seiner Ursachenforschung. Was auf dem Platz heißt, den Ball möglichst schnell zu einem Mitspieler zu schieben, um selbst keinen Fehler zu produzieren. Was aber nicht immer gelingt. Dem 1:0 in der 29. Minute ging ein Fehler im Spielaufbau voraus. Vollkommen unnötig, aber so halt passiert. Und nur 100 Sekunden später fiel das 2:0. Ein Sonntagsschuss aus 25 Metern. Mangels Anspielstation vom Torschützen so probiert.

Otterfinger Aufbäumen bleibt aus

Die Otterfinger Torchancen bis zur Pause hielten sich in engen Grenzen. Freilaufen, um als Anspielstation zu dienen, war auch eines der Mankos. Der nach der Pause eingewechselte Yannick Müller sorgte mit der Direktabnahme einer Flanke für ein seltenes Highlight. Aber wer nach Müllers 1:2 nach gut einer Stunde ein Otterfinger Aufbäumen erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der Trott war der gleiche. Lieber den Nebenspieler suchen, um selbst keinen Fehler zu machen.

Das 1:3 war ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll. Ein Fehler in der Defensive beim Spielaufbau. Völlig unnötig. Aber irgendwie passend zum Jahr 2023 beim TSV Otterfing. ko

TSV Sauerlach – TSV Otterfing 3:1 (2:0)

TSV Otterfing: Utmälleki - Michaeli, Riblinger, Lankes, J. Eder - Schliersmair (71. Noderer), S. Eder, Meier (71. Schofhauser), Bacher (78. Holzmair) - M. Eder (46. A. Eder), Blaschke (46. Müller).

Tore: 1:0 Gaidi (29.), 2:0 Mughetto (30.), 2:1 Müller (62.), 3:1 Gaidi (68.).

Gelbe Karten: El Sobhy, Akdemir - Meier, Holzmair.

Schiedsrichter: Önder Kücük.

Zuschauer: 60.