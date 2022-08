TuS Holzkirchen II verjüngt Mannschaft: „Wir wollen das Bindeglied zur ersten Mannschaft sein“

Talentförderer: Ex-A-Jugendtrainer Florian Ächter soll beim TuS Holzkirchen II seine Perspektivspieler weiter entwickeln – im Idealfall auf Landesliganiveau. © Tp

Mit einem neuen Gesicht soll es noch etwas radikaler werden. Denn mit Florian Ächter hat der TuS Holzkirchen II nicht nur den ehemaligen Coach der vereinseigenen A-Junioren installiert, sondern möchte mit ihm die bereits begonnene Verjüngungskur bei der Landesliga-Reserve weiter vorantreiben.

Holzkirchen – „Wir wollen das Bindeglied zur ersten Mannschaft sein und den vielen talentierten jungen Spielern eine Perspektive in einer attraktiven Kreisliga bieten“, betont Ächter. Am Sonntag starten die Grün-Weißen zu Hause gegen den Lenggrieser SC in die neue Spielzeit.

Ächter ist auch im Holzkirchner Männerfußball kein Unbekannter. „Ich habe in der vergangenen Saison viele Spiele des Landesliga-Teams gesehen“, sagt er. „Daher habe ich mit Joe Albersinger einen sehr guten Austausch. Ich kenne die Leute.“

Ächters Mission ist also klar: Mit vier bis fünf Ankerspielern, darunter Michael Glatz, Leo Eichner und Drilon Shukaj soll die spielerisch bärenstarke ehemalige A-Jugend an den Erwachsenenbereich gewöhnt werden. „Wir wollen aus allen gestandene Fußballer machen“, meint Ächter.

Für die Zweite bedeutet das: Diejenigen Spieler, die den Sprung in die Landesliga noch nicht sofort schaffen, werden in der Kreisliga auflaufen. Das klappte in der Vorbereitung schon ganz gut. Zwar verpasste der neue Coach urlaubsbedingt weite Strecken dieser Zeit, doch „der Fokus meiner Vertretung lag darauf, die Jungs fit zu machen“, sagt Ächter. „Das sieht ganz gut aus.“

In den fünf Testspielen gab es drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Allerdings mit Ausnahme von Fortuna Unterhaching (Kreisliga) allesamt gegen unterklassige Gegner. „Im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg“, glaubt Ächter. „Das oberste Ziel wird sein, die Klasse zu halten. Wenn wir komplett sind, wollen wir aber in jedem Fall ein bisschen was erreichen.“

Im Idealfall schon am Sonntag gegen Lenggries. „Sie sind aber der klare Favorit“, ist sich Ächter sicher. „Aber wir spielen daheim und wollen in jedem Fall eine ansprechende Leistung zeigen.“ (Markus Eham)

Prognose

Nach einer lange durchwachsenen Vorsaison will der TuS Holzkirchen II mit einer stark verjüngten Truppe attraktiven Fußball zeigen. Die entscheidende Frage wird sein: Gelingt es, die zweifellos hoch talentierten Youngster rasch an den Männerfußball heranzuführen? Für einen Platz unter den ersten drei dürfte es nicht reichen, mit den hinteren Tabellenplätzen sollte die TuS-Reserve aber auch nichts zu tun haben.