Das 0:1 zieht den Stecker: TuS Holzkirchen verliert 2:4 in Schwaig

Von: Sebastian Schuch

Unnötig und vermeidbar war die Niederlage in Schwaig aus Holzkirchner Sicht durchaus. (Archiv) © Thomas Plettenberg/Archiv

Der TuS Holzkirchen verliert 2:4 beim FC SF Schwaig, vor allem die erste Hälfte hinterlässt einige Rätsel.

Holzkirchen – Es war eine unschöne Saisonpremiere des TuS Holzkirchen: Beim FC SF Schwaig ist bei der Mannschaft von Trainer Joe Albersinger erstmals nach einem Rückstand so richtig der Faden gerissen. Zwar kämpften sich die Holzkirchner zurück in die Partie, sie mussten sich aber dennoch mit 2:4 geschlagen geben.

„Das Gegentor hat uns den Stecker gezogen“, berichtet Albersinger. „Ich war überrascht, dass wir nicht in der Partie drin bleiben und das besser umsetzen.“ Denn das frühe 0:1 aus Holzkirchner Sicht durch Benjamin Held war schließlich nicht der erste Rückstand in dieser Saison. Bisher mussten sich die Grün-Weißen zwar auch immer kurz sammeln, dass sie wie in Schwaig bis zur Halbzeit aber gar nicht mehr in die Partie zurückkommen, war neu. Wobei Albersinger dem Vorjahresdritten Schwaig auch einen Anteil daran bescheinigt. „Sie haben im Zentrum unsere Offensive gut aus dem Spiel genommen und in allen 50:50-Situationen waren sie einen Schritt schneller.“

Holzkirchen trifft in Unterzahl zweimal

Dabei haben die Holzkirchner gut begonnen und das umgesetzt, was sie sich vorgenommen haben. „Wir sind gut gestanden und haben gut gegen den Ball gearbeitet“, sagt Albersinger. Auch einige gefährliche Situationen spielten die Holzkirchner heraus, „aber nicht so, dass du in Führung gehen musst“. An diese gute Phase knüpfte der TuS nach dem Seitenwechsel wieder an, lag aber schon 0:2 zurück. „Da waren wir wesentlich agiler und sind besser angelaufen“, lobt Albersinger.

Die Holzkirchner Tore fielen dann ausgerechnet in Unterzahl, als Florian Siebler unmittelbar nach einem Dreifachwechsel der Grün-Weißen eine Zehn-Minuten-Strafe verbüßen musste: Zunächst gelang Anes Ziljkic nach einer guten Hereingabe des eingewechselten Andreas Bauer der Anschlusstreffer, nach dem 1:3 verkürzte Tobias Seidl erneut umgehend. „Da kommen wir noch mal richtig auf“, meint Albersinger. „Wir haben richtig Feuer gemacht und waren voll drin in der Partie.“ Das 2:4 zehn Minuten vor dem Ende unterband die Aufholjagd jäh.

„Es ist definitiv so, dass wir zu viele Gegentore bekommen“, hadert Albersinger angesichts von 31 Gegentreffern – nur fünf Mannschaften haben mehr. „Wir gewinnen in den gefährlichen Situationen die Zweikämpfe nicht so, wie es sein muss.“ Und der TuS-Trainer wird deutlich: „Jeder Spieler sollte noch mal überlegen, was er investieren muss, um ein Spiel zu gewinnen. Es gibt Punkte, über die wir reden müssen.“

Liga weiterhin eng zusammen

Auch angesichts von nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation? Albersinger will das Tabellenbild nicht überbewerten. „Es ist keine leichte Saison, das war allen von vorneherein klar.“ Allerdings habe man es verpasst, sich mit Punkten gegen Forstinning, Unterföhring und nun Schwaig auf einen einstelligen Tabellenplatz zu verbessern. Das zeigt, wie eng die Liga mit wenigen Ausnahmen noch zusammen ist.

„Du musst weiter machen und die nächsten Spiele gewinnen. Wir werden die Mannschaft aufrichten und die nächsten Spiele so angehen, dass unsere Punkte holen“, blickt Albersinger bereits nach vorne auf das Heimspiel gegen Kirchheim. ses

FC SF Schwaig – TuS Holzkirchen 4:2 (2:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Mättig (62. Lindner), Keskin, Zetterer, Menelik Ngu Ewodo (62. A. Bauer), Siebler (75. Drum), Korkor, Mehring (62. Haunolder), Siedl, Ziljkic (87. Touray), Krepek.

Tore: 1:0 Held (9.), 2:0 Bartl (18.), 2:1 Ziljkic (66.), 3:1 Held (70.), 3:2 Seidl (71.), 4:2 Straßer (80.).

Gelbe Karten: Ibrahim, Stich, Straßer - Krepek, Keskin, Korkor, Seidl.

Zeitstrafe: Siebler (TuS/64.).

Schiedsrichter: Benedikt Jany.

Zuschauer: 140.