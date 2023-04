Den Abstand wahren: SV Miesbach empfängt SV Ohlstadt

Mit einem Gegentor aus drei Spielen steht die Defensive des SV Miesbach (rot) bislang gut in der Meisterrunde, hier im Spiel gegen den Lenggrieser SC. Das wird auch gegen den SV Ohlstadt die Grundlage für einen Erfolg sein. © Steffen Gerber

Auch im dritten von fünf Heimspielen der Meisterrunde muss der SV Miesbach auf den Kunstrasen ausweichen. Zu Gast ist diesmal der SV Ohlstadt.

Miesbach – Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der SV Miesbach nahezu optimal in die Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde gestartet. Mit insgesamt 13 Punkten (dank der sechs Bonuspunkt aus der Vorrunde) stehen die Kreisstädter an der Spitze des Klassements. Doch SV-Übungsleiter Hans-Werner Grünwald warnt: „Die ersten drei Spiele waren alle sehr eng, in unserer Gruppe sind alle Teams auf einem Level.“ Am Samstag um 14 Uhr empfängt Miesbach den SV Ohlstadt, der sich erst am Dienstag in Hausham die ersten Punkte des Jahres gesichert hat.

Für die Gäste ist das Duell in Miesbach wohl die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um die ersten beiden Plätze einzugreifen. Doch auch die Hausherren können sich keinen Ausrutscher erlauben. „Die Rückrunde ist zu kurz, um zu taktieren. Für uns ist ein Heimsieg Pflicht, um den Abstand nach hinten zu wahren“, fordert Grünwald. Eigentlich hatten sich die Miesbacher auf das erste Heimspiel auf dem Rasenplatz gefreut, doch der Schneefall machte dem SV einen Strich durch die Rechnung. Die Partie wurde auf den Kunstrasen verlegt. „Es ist bitter, dass wir jetzt schon das dritte von nur fünf Heimspielen auf Kunstrasen austragen müssen, aber man kann es nicht erzwingen“, meint Grünwald. Einen Vorteil sieht er darin nicht, da auch Ohlstadt über einen Kunstrasenplatz verfügt.

Den Gegner hat er in Hausham unter die Lupe genommen. „Sie haben große und kopfballstarke Spieler, die bei Standards gefährlich sind. Ohlstadt kommt mit Wucht und sie wollen auch selbst nach vorne spielen. Neun Tore aus drei Spielen sind der Bestwert in der Liga, sie haben eine eingespielte Mannschaft“, berichtet Grünwald. Allerdings kassierten die Gäste auch schon zehn Gegentore und gaben sowohl gegen Peißenberg (3:3), als auch in Lenggries (4:6) eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Dies könnte den Miesbachern entgegenkommen, die zuletzt mit Offensiv-Problemen zu kämpfen hatten.

Personell sieht es bei den Hausherren gut aus. Neben den Langzeitverletzten fällt nur Christian Altenburg (Rücken) aus, hinter Dominik Baumann (krank) steht ein Fragezeichen. Dafür stellt Florian Voit wieder eine Alternative dar. ts