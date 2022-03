Den Erfolg zu wenig gewollt: TuS Holzkirchen unterliegt beim TSV Kastl mit 0:2 – Gelb-Rot für Korkor

Viel Mühe ohne zählbaren Erfolg: Beim TSV Kastl agierte die TuS-Offensive um Toni Bauer (l.) nicht so zwingend wie in den vergangenen Spielen.

FUSSBALL LANDESLIGA

Von Markus Eham schließen

Die Serie ist gerissen. Für den TSV Kastl ist das freilich eine wunderbare Nachricht, hatte der TSV doch einen rabenschwarzen Start in das Fußballjahr 2022 hingelegt.

Zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie. Bis zum Samstagnachmittag, als ausgerechnet der TuS Holzkirchen zu Gast war. Sehr zum Ärger von TuS-Coach Joe Albersinger: „Der Gegner hat heute etwas mehr Willenskraft auf den Platz gebracht“, resümiert er nach der 0:2-Pleite seines Teams.

Für die TuS-Kicker war es hingegen der unrühmliche Abschluss einer intensiven Woche. Schließlich war es für den TuS die dritte Partie binnen sechs Tagen. Dabei gab es bei den Holzkirchnern – im Vergleich zum überzeugenden 4:1-Sieg über Aiglsbach am Mittwoch – nur eine Veränderung: Franz Fischer, der zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infekts noch kurzfristig passen musste, rückte wieder in die Startelf. Mick Paal fehlte dagegen im Kader.

Die wenigen Veränderungen änderten an einer hochintensiven Anfangsphase der Gastgeber wenig. „Kastl hat sehr druckvoll begonnen“, gibt Albersinger zu. Es gelang den Hausherren so, immer wieder Bälle hinter die Kette zu spielen. „Unser Keeper Benedikt Zeisel musste dreimal gut reagieren. Sie hätten in der Anfangsphase schon in Führung gehen können. Da hatten wir Glück.“

Doch auch seine Schützlinge agierten – je länger die Partie dauerte – immer gefälliger nach vorne. So traf Tobias Seidl nach schöner Aktion nur den Pfosten. Wenig später konnte TuS-Angreifer Sean Erten das Leder aus kurzer Distanz nicht im Netz unterbringen. So blieb es in dieser umkämpften Partie beim 0:0 zur Pause.

Für den berühmt-berüchtigten Dosenöffner sorgte nach einer knappen Stunde Kastls Timo Pagler. Zunächst schlug Holzkirchens Andreas Bauer über den Ball, ehe Pagler in der Folge goldrichtig stand und den Ball Sekunden später zur 1:0-Führung ins Netz bugsierte. „Wir haben da nicht konsequent verteidigt“, moniert Albersinger.

Eine Viertelstunde vor dem Ende erhöhte Kastl auf 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung: Nach einem TSV-Einwurf wirkte die TuS-Hintermannschaft erneut unsortiert, und Kastls Alois Straßer schob aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Albersinger: „Das darf uns in der Form nicht passieren.“ Anschließend mühten sich die TuS-Kicker noch mal, warfen alles nach vorne, doch ohne Erfolg: Es blieb beim 0:2.

Die wohl beste Gelegenheit in der hitzigen Schlussphase – Christopher Korkor sah noch die gelb-rote Karte – vergab Holzkirchens Stefan Lechner, der mit einem Schuss aus aussichtsreicher Position verzog. „Ich kann der Mannschaft wenig vorwerfen“, stellt Albersinger fest. „Sie hat bis zum Schluss alles probiert. Es sollte heute nicht sein.“

Nun steht dem TuS nach kräftezehrenden Tagen zumindest ein wenig Erholung bevor. Am kommenden Freitag geht es zum nächsten Auswärtsspiel nach Erlbach.

TSV Kastl – TuS Holzkirchen 2:0 (0:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Kollie, Drum, Seidl – Keskin, Fischer (68. S. Bauer), Korkor, A. Bauer (77. Boubacar) – T. Bauer, Lechner, Erten (68. Siebler).

Tore: 1:0 Pagler (56.), 2:0 Straßer (76.).

Gelbe Karten: Urban, Pietsch, Karayün.

Gelb-rote Karte: Korkor (88./TuS).

Schiedsrichter: Patrick Url.

Zuschauer: 120.