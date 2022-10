Den nächsten Schritt gehen: SG Hausham empfängt Rot-Weiß Bad Tölz

Vertretungsweise könnten erneut Max Baumgartner (r.) und Betreuer Bertl Hamm an der Seitenlinie stehen. © TP

Die SG Hausham empfängt den SC Rot-Weiß Bad Tölz und kann den nächsten Schritt in Richtung Aufstiegsrunde der Kreisliga Zugspitze gehen.

Hausham – Die SG Hausham musste zwar durch die Niederlage im Top-Spiel beim Lenggrieser SC die Tabellenführung in der Kreisliga 1 abgeben, dennoch sind die Knappen weiterhin klar auf Kurs in Richtung Aufstiegsrunde. Der Vorsprung auf den Viertplatzierten TSV Otterfing beträgt aktuell sechs Punkte. Dabei stehen für die SG unter anderem noch das Duell mit Schlusslicht Sauerlach und das direkte Aufeinandertreffen mit dem Team vom Nordring aus. Die Haushamer wollen es aber nicht auf den Vorrunden-Endspurt ankommen lassen, sondern bereits frühzeitig alles klar machen. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) empfängt die SG den Mitaufsteiger SC Rot-Weiß Bad Tölz und könnte einen großen Schritt machen.

„Personell sieht es etwas besser aus, die meisten Spieler können wieder trainieren“, berichtet SG-Trainer Stephan Leitner. Einzig Benjamin Büchl (krank) fällt sicher aus. Lukas Grill ist zwar ebenfalls erkältet, wird aber aller Voraussicht nach spielen. Ob Leitner wieder selbst an der Seitenlinie stehen kann, oder wie in Lenggries von Max Baumgartner vertreten wird, entscheidet sich erst im Tagesverlauf. Das Hinspiel entschieden die Haushamer im Isarwinkel mit 1:0 für sich, versäumten es dabei aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. „Bad Tölz fehlen noch einige Offensivspieler, aber sie scheinen sich inzwischen eingespielt zu haben. Das wird sicher nicht einfach, aber wir brauchen dringend einen Sieg, um einen Platz unter den ersten Drei abzusichern“, sagt Leitner.

Der SG-Coach hofft, dass es seinen Schützlingen gelingt, wieder einmal früh in Führung zu gehen. Dies würde nicht nur Selbstvertrauen geben, sondern auch das taktische Vorgehen erleichtern. „Unsere Basis wird wie immer die Defensive sein. Wir werden hinten kompakt stehen und dann kommt es auf das Umschaltspiel an“, erklärt Leitner. ts