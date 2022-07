Den Schwung mitnehmen: TuS Holzkirchen bei SpVgg Landshut zu Gast

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Ein konzentrierter Spielaufbau ist die Grundlage für ein gutes Spiel. Entsprechend wird es gegen Landshut auch auf (v.r.) Alexander Zetterer, Aron Mättig, Florian Siebler und Sean Erten ankommen. © Stefan Schweihofer

Der TuS Holzkirchen ist zu Gast bei der SpVgg Landshut und will einen ordentlichen Saisonstart in einen guten verwandeln.

Holzkirchen – Die Stimmung ist gut bei den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen. Sehr gut. Kein Wunder nach dem dominanten 6:1 gegen den TuS Geretsried. Noch besser könnte die Stimmung am Dienstagabend gegen 22 Uhr sein. Voraussetzung ist ein Sieg bei der bisher ungeschlagenen SpVgg Landshut.

„Das gibt einen Schub und ein Stück weit Selbstvertrauen“, blickt TuS-Trainer Joe Albersinger nochmals auf den Derbysieg zurück. Doch damit ist das Thema für ihn abgehakt. Klar soll seine Mannschaft den Schwung mitnehmen. Wichtiger ist ihm aber, „dass wir nicht lockerlassen und glauben, das geht von allein“. Und schon kehrt Albersinger zum Geretsried-Spiel zurück. Er verweist auf die Fehler, die es abzustellen gilt. Auf das Glück im eigenen Abschluss – und das fehlende beim Gegner.

Klar ist aber auch: Treten die Holzkirchner vor allem offensiv auf wie beim letzten Heimspiel, können sie jede Defensive der Liga vor Probleme stellen. Tempo, Variabilität und Zielstrebigkeit gefielen nicht nur dem Trainer. Mit Stefan Lechner hat der TuS eine zusätzliche Option. Einen klassischen Abschlussstürmer fürs offensive Zentrum. Der Urlaubsrückkehrer wird sich seinen Platz im Team aber erarbeiten müssen. Albersinger sieht nach sechs Toren in einem Spiel keinen Anlass für einen Wechsel. „Grundsätzlich ist er einer, der von Anfang an spielen muss“, macht der Trainer unmissverständlich klar, dass jeder für seinen Platz in der Startelf arbeiten muss.

Zeisel kehrt zurück - Albersinger bei Trainertagung

In diese kehrt in Landshut Torhüter Benedikt Zeisel nach seiner zweimonatigen Verletzungspause zurück. Schon am Wochenende sammelte der 31-Jährige Spielpraxis beim Vorbereitungsspiel der zweiten Mannschaft gegen Fortuna Unterhaching.

Die SpVgg Landshut ist mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet. Und hat bereits ihre Mentalität bewiesen: Zum Auftakt drehten die Landshuter in Traunstein ein 1:3 zur Halbzeit noch in ein 4:3. Albersinger ist nach zwei knappen Niederlagen in der vergangenen Saison heiß auf ein Erfolgserlebnis: „Wir sollten schauen, dass wir was mitnehmen.“ Dann wird aus einem ordentlichen Saisonstart schnell ein guter.

Wadlbeißer: Die Podcast-Folge mit TuS-Verteidiger Alexander Zetterer.

Der 56-Jährige selbst wird in Landshut nicht dabei sein. Er weilt bei einer Trainertagung in Dortmund. Co-Trainer Thomas Zetterer und der verletzte Kapitän Maximilian Drum werden in an der Seitenlinie ersetzen. ses

Zum Spiel

Dienstag, 20 Uhr, ebmpapst-Stadion am Hammerbach, Landshut.

Es fehlen: Doppler, Drum, Mayer.

Schiedsrichter: Matthias Zahn.