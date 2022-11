Den Tabellenführer ärgern: TuS Holzkirchen hat gegen TSV Ampfing was gutzumachen

Auf einige defensive Laufduelle wird sich Holzkirchens Aron Mättig (r.) auch im Heimspiel gegen Ampfing einstellen müssen. Dieses gegen Kirchheims Korbinian Vollmann ging an den TuS-Verteidiger. © Max Kalup

Zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga Südost empfängt der TuS Holzkirchen den TSV Ampfing an der Haidstraße.

Holzkirchen – Drei Spiele sind es noch. Drei Partien, in denen sich der TuS Holzkirchen eine gute Ausgangsposition für den Abstiegskampf in der Landesliga Südost vor der langen Winterpause erarbeiten will. Die Intensität der Übungseinheiten der Grün-Weißen ist dementsprechend hoch. „Unsere Trainingsleistungen sind immer ganz gut“, bestätigt TuS-Coach Joe Albersinger. „Wir bringen es nur nicht immer ganz auf den Platz.“ Ausgerechnet am Samstag erwarten die TuS-Kicker mit dem TSV Ampfing den Tabellenführer und das Team der Stunde an der heimischen Haidstraße. Dabei soll es für die Holzkirchner gegen den besten Angriff der Liga nicht zuletzt darum gehen, „aus einer stabilen Defensive heraus“ zu agieren, wie der TuS-Übungsleiter klarstellt.

Einer, der den TuS-Kickern eben diese Stabilität verleihen könnte, ist Maximilian Drum. Der schmerzlich vermisste Ex-Profi im Kader der Grün-Weißen feierte erst beim vorletzten Auftritt in Schwaig nach langer Verletzungspause sein Comeback. Vergangene Woche gegen Kirchheim brachte er die nötige Ordnung ins Holzkirchner Spiel – und bereite den 2:2-Ausgleich mit einem mustergültigen Pass vor. Ob er seinen Teamkollegen nun gegen Ampfing helfen kann? Zuerst mal nicht, dämpft Albersinger die Erwartungen. „Ein Einsatz von Anfang an, kommt für ihn noch zu früh“, erklärt der TuS-Coach. „Aber wenn er dann auf dem Platz steht, tut uns das schon richtig gut.“ Auch als Joker, versteht sich.

Sicher keine Rolle spielen werden hingegen Lars Doppler, der erneut fehlen wird, und Stefan Lechner. Nicht teilnehmen können wird auch Sean Erten. Der TuS-Angreifer hatte am vergangenen Wochenende gegen Kirchheim in der Schlussphase die rote Karte gesehen. Wie lange Ertens Sperre andauern wird, steht noch nicht fest. Dagegen ist Charles Chauque in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen und könnte eventuell eine Option sein.

Obwohl die Rollen klar verteilt sein dürften, klein beigeben wollen die TuS-Kicker nicht. „Wir spielen zu Hause und ich bin schon guter Dinge, dass wir da auch was holen werden“, meint Albersinger. Wenngleich der Respekt vor dem Ligaprimus natürlich groß ist. „Sie sind in einem regelrechten Lauf angekommen“, weiß Albersinger. „Dazu haben sie mit Valentino Gavric einen torgefährlichen Spieler dazubekommen, der einen sehr guten Abschluss hat.“ Den hat nicht nur der Ex-Holzkirchner Gavric, sondern auch Mike Opara, der bereits 13 Mal getroffen hat. Hier gilt es – aus Holzkirchner Sicht – dagegenzuhalten. Oder wie es Albersinger fordert: konsequenter verteidigen. Und sich zumindest ein bisschen für die 1:3-Niederlage im ersten Saisonspiel revanchieren. meh

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Es fehlen: Doppler, Erten, Lechner.

Schiedsrichter: Michael Sperger.