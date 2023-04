Der Bann ist gebrochen: TuS Holzkirchen feiert gegen SE Freising ersten Pflichtspielsieg 2023

Von: Sebastian Schuch

Defensiv stabil: Zum zweiten Mal in Folge spielten der TuS Holzkirchen zu Null. Die Grundlage für das 3:0 gegen den SE Freising, den ersten Sieg im Kalenderjahr 2023. © STeffen Gerber

Endlich ist er da, der erste Pflichtspielsieg der Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen im Jahr 2023. Gegen den SE Freising gab es einen 3:0-Erfolg.

Holzkirchen – Endlich ist er da, der erste Pflichtspielsieg der Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen im Jahr 2023. Und wie: Mit einem Doppelschlag zu Beginn der zweiten Hälfte beendeten die Holzkirchner ihre mehr als Durststrecke von drei Spielen ohne eigenen Treffer und siegten mit 3:0 gegen den SE Freising. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg“, lobt TuS-Trainer Joe Albersinger. „Ich habe uns im gesamten Spiel besser gesehen mit bessere Torchancen.“

Auf dem tiefen Platz an der Haidstraße entwickelte sich von Beginn an ein intensives, umkämpftes Spiel. Beiden Teams war anzumerken, dass sie sich mit aller Macht aus dem Tabellenkeller befreien wollen. „Es war schon sehr wichtig, dass du das Spiel gewinnst“, meint Albersinger.

Wobei seiner Elf vor allem im ersten Durchgang anzumerken war, dass sie gerade eine kleine Ergebniskrise hatte. Drei klare Chancen auf die Führung ließen die Holzkirchner liegen und boten Freising zudem ein paar Räume an, die die Gäste zu bespielen wussten. Gefährlich wurde es aber nur einmal. Im Endeffekt haben wir ganz gut verteidigt, sehr diszipliniert aus der Position gespielt und versucht, uns nach vorne zu kombinieren.

Doppelschlag nach der Pause

Nach einem schönen Spielzug fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit der erlösende Führungstreffer: Alexander Mehring spielte auf der linken Seite auf Yasin Keskin, überlief seinen Mitspieler und bekam den Ball an der Strafraumgrenze zurück. Den folgenden Querpass drückte Stefan Lechner aus wenigen Metern über die Linie. „Da hat man gemerkt: Da war Zielstrebigkeit da. Genau so, wie wir uns das vorgenommen haben“, sagt Albersinger. Beim Torjubel war der Mannschaft anzumerken, welche Last da gerade von den Schultern gefallen war.

Das 2:0 direkt im Anschluss legte Freisings Torhüter Jonas Trost ins Holzkirchner Osternest. Anstatt einen langen Ball an der aus seiner Sicht rechten Seitenlinie ins Aus trudeln zu lassen, klärte er diesen relativ kurz – genau in den Fuß vom Maximilian Drum. Der ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und schoss aus gut 30 Metern ins leere Tor ein. „Das tut unserem Spiel schon gut“, bewertet Albersinger die 2:0-Führung per Doppelschlag.

Entscheidung in Nachspielzeit

Jetzt hatte Freising nichts mehr zu verlieren, erarbeitete sich mehr Spielanteile und warf relativ früh alles nach vorne. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass Holzkirchen in diesem Jahr schon eine Zwei-Tore-Führung verspielt hat. Doch in Pullach seien die Umstände andere gewesen, verweist Albersinger: „Es ist erkennbar, dass eine Mannschaft, die auf ihrem Trainingsplatz ein Punktspiel macht, eher zurückkommt“, sagt er mit Blick auf das Spiel auf dem Pullacher Kunstrasen. Doch ähnlich wie bei den Raben ließen die Holzkirchner auch gegen den Sportclub Eintracht die Chancen auf das 3:0 aus. „Das dritte Tor wäre beruhigend gewesen“, sagt Albersinger.

Es fiel aber erst in der Nachspielzeit: Florian Siebler leitete einen Konter selbst ein, schickte Lechner rechts in den Strafraum und der Torschütze zum 1:0 legte uneigennützig quer, sodass Siebler unbedrängt zum Endstand einschieben konnte.

Mit diesem Befreiungsschlag belohnten sich die Holzkirchner nun endlich für die gezeigten Leistungen und verschafften sich mit acht Punkten Vorsprung auf Freising etwas Luft zur direkten Abstiegszone. Der Abstand zur Relegation beträgt allerdings weiterhin nur drei Punkte – wobei auch die Aufstiegsrelegation nur sechs Zähler entfernt ist. Noch ist in der extrem engen Landesliga Südost alles möglich –auch für den TuS Holzkirchen.

TuS Holzkirchen – SE Freising 3:0 (0:0)

TuS: Zeisel - Keskin (73. Seidl), Zetterer, Siebler, Erten (12. Lechner), Haunolder, Bauer (46. Drum), Lindner (90.+1 Hofinger), Mehring, Ziljkic (75. Chauque), Krepek.

Tore: 1:0 Lechner (48.), 2:0 Drum (49.), 3:0 Siebler (90.+3).

Gelbe Karten: Drum - Thalhammer.

Schiedsrichter: Jonas Unterholzner.

Zuschauer: 105.