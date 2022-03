Der Ligaprimus ist eine Nummer zu groß: TuS verliert in Erlbach

Legen Wert auf das Spielerische: TuS-Trainer Joe Albersinger (l.) und sein Co Rui Madureira Armada De Menezes. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen hat beim Tabellenführer SV Erlbach letztlich keine Chance und verliert mit 0:3.

Holzkirchen – Am Ende ist es wohl ein wenig zu erwarten gewesen, schließlich musste der personell arg gebeutelte TuS Holzkirchen auswärts zum vermutlich schwersten Spiel des Jahres antreten: in Erlbach. Beim souveränen Tabellenführer. Noch dazu: Bei der heimstärksten Mannschaft der Liga. „Sie haben ein richtig gutes Team“, weiß TuS-Coach Joe Albersinger. „Am Ende des Tages brauchst du einen richtig guten Tag, um dort etwas zu holen.“ Den hatten die Grün-Weißen nachweislich nicht. Nach 90 Minuten stand eine klare 0:3-Niederlage zu Buche.

Dabei musste Albersinger seine Startelf notgedrungen wieder auf einigen Positionen verändern. Angreifer Stefan Lechner fehlte berufsbedingt, für ihn begann Sean Erten im Sturmzentrum. Zudem startete Lukas Krepek und Benedict Gulielmo gab überraschend zu Comeback von Beginn an. „Er war im Training richtig gut drauf“, verrät Albersinger. Gulielmo wusste bei seiner Rückkehr durchaus zu überzeugen.

Weniger erfreulich verlief hingegen der Start in dieses Auswärtsspiel. Keine 180 Sekunden waren gespielt, als TuS-Keeper Benedikt Zeisel erstmals hinter sich greifen musste. Sebastian Hager hatte den frühen 1:0-Führungstreffer für Erlbach markiert. „Da hatten wir eigentlich den Ball schon und verlieren ihn dann wieder in der Vorwärtsbewegung“, ärgert sich Albersinger.

TuS nutzt Möglichkeiten nicht

Zugleich der Auftakt zu einer reichlich gebrauchten ersten Holzkirchner Halbzeit. Die Gastgeber machten in jenem ersten Abschnitt munter weiter und nutzten zwei weitere Fehler in der TuS-Hintermannschaft zu weiteren Treffern. So traf zuerst Lukas Lechner (17.), ehe Nicolas Barth kurz vor dem Halbzeitpfiff nachlegen konnte und damit den Erlbachern eine komfortable 3:0-Pausenführung bescherte. „Das war sehr ärgerlich für uns“, betont Albersinger und fügt an: „Weil sowohl das zweite als auch das dritte Gegentor aus einer extremen Abseitssituation gefallen sind.“

Noch dazu hätten die TuS-Kicker nach dem 0:2 verkürzen können. Dann nämlich, wenn eine der zwei passablen Holzkirchner Möglichkeiten den Weg ins Netz gefunden hätte. Ein Kracher von Gulielmo strich nur knapp übers Tor, wenig später brachte Christopher Korkor bei einer Hereingabe von Yasin Keskin nicht genügend Druck hinter den Ball. „Wir haben da im Moment sicher nicht die Selbstsicherheit, um ein Tor zu erzielen“, resümiert Albersinger. „Es wäre interessant gewesen, wie sich die Partie dann entwickelt.“

Albersinger: Zu wenige Torchancen

Die zweite Hälfte verlief dann ohne die großen Höhepunkte. „Wir haben noch einmal alles probiert“, sagt Albersinger. „Aber wir haben uns einfach zu wenige Torchancen erarbeitet.“

Trotzdem ist es nach der Pleite am vergangenen Wochenende die zweite in Folge. „Die Niederlage aus der letzten Woche war wesentlich ärgerlicher und schmerzhafter für mich“, meint Albersinger. Denn auch der TuS-Übungsleiter weiß: In Erlbach kann man verlieren.