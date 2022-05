Der Tabellenkeller ist abgehakt: FC Real Kreuth setzt sich beim Schlusslicht FC Bad Kohlgrub mit 5:2 durch

Teilen

Den nötigen Biss zeigte der FC Real Kreuth, hier mit Samet Yilmazer, dem der Treffer zum 1:0 gelang. © Thomas Plettenberg

Das Thema Klassenerhalt kann man beim FC Real Kreuth nun als erledigt abhaken. Durch den 5:2-Auswärtssieg beim FC Bad Kohlgrub am Freitagabend schoben sich die Königlichen im Kreisliga-Klassement wieder auf Platz fünf nach vorne und können nun ohne Druck an die anstehenden Aufgaben herangehen.

Zuvor allerdings mussten die Kreuther ein hartes Stück Arbeit abliefern. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben uns schwergetan, in die Partie zu finden“, berichtet FC-Trainer Reiner Leitl nach der Begegnung beim Tabellenletzten der Kreisliga 1, der noch immer auf den ersten Punktgewinn der Saison wartet. Auch durch den frühen Führungstreffer von Samet Yilmazer konnten die Gäste keine Sicherheit ins Spiel bringen. Spielerische Akzente waren selten, beide Teams lieferten sich eine kampfbetonte Begegnung ohne große Torchancen.

Kurz vor der Pause war dann Maximilian Schmid mit dem 2:0 für die Gäste zur Stelle. Im zweiten Durchgang bekamen die Kreuther die Partie dann etwas besser in den Griff. Doch durch zwei individuelle Patzer stand es plötzlich 2:2.

„Bei uns herrschte zwei Mal Tiefschlaf, und schon stand es 2:2. Da fehlen einem fast die Worte“, sagt Leitl. „Man muss aber Bad Kohlgrub schon auch mal ein Lob zollen. Sie versuchen Woche für Woche alles, um zu ihrem ersten Punktgewinn zu kommen.“

Zehn Minuten brauchten die Gäste, um sich zu berappeln, ehe Sebastian Kölbl zur neuerlichen Führung traf. Einige Minuten später machte Frank Huber mit dem 4:2 den Deckel drauf. Den Schlusspunkt setzte dann Moritz Mack kurz vor Schluss durch einen zum 5:2-Endstand verwandelten Elfmeter.

„Der Sieg war verdient, aber das Ergebnis hört sich klarer an, als es der Spielverlauf war“, resümiert Leitl. In den kommenden Wochen können die Kreuther nun also ohne großen Druck an die letzten Aufgaben der Saison herangehen. Allerdings warten schwere Gegner aus dem Abstiegskampf und von der Tabellenspitze. „Es wird für uns nicht einfacher, denn von unseren Verletzten wird so schnell keiner zurückkommen“, erklärt Leitl. „Der große Druck ist jetzt weg, aber ich erwarte schon, dass wir auch weiterhin unsere Punkte holen.“

FC Bad Kohlgrub – FC Real Kreuth 2:5 (0:2)

FC Real Kreuth: Sachau – S. Mayr, M. Mayr, Collette, Sollacher – Schmid, S. Kölbl, Yilmazer, L. Frank – M. Mack, Huber.

Tore: 0:1 Yilmazer (13.), 0:2 Schmid (44.), 1:2 Pajonkowski (55.), 2:2 Burkart (57.), 2:3 Kölbl (69.), 2:4 Huber (75.), 2:5 Mack (90./FE).

Gelbe Karten: Burkart, Ollert, Lory – Mack, Yilmazer, Huber.

Schiedsrichter: Stefan Legelli.

Zuschauer: 50.