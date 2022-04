Der TSV Otterfing lebt noch: 2:2 in Moosinning

Einen Punkt für die Moral holte Otterfing gegen Moosinning. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Hinspiel. © Thomas Plettenberg

Der TSV Otterfing sendet im Abstiegskampf der Bezirksliga ein Lebenszeichen und holt durch ein 2:2 beim Tabellendritten FC Moosinning einen Punkt.

Otterfing – Eines stand am Samstag gegen 17 Uhr definitiv fest: Der TSV Otterfing ist sportlich noch nicht tot. Noch lange nicht. Schließlich hatten die Mannen vom Nordring dem Tabellendritten aus Moosinning gerade ein 2:2-Unentschieden abgerungen. „Das ist für uns schon ein Teilerfolg“, betont Otterfings Coach Mike Probst, den dennoch gemischte Gefühle beschlichen. „Trotzdem ist es ein klares Indiz dafür, dass wir uns noch nicht aufgegeben haben.“

Das zeigte sich bereits früh in der Partie. „Wir wollten diszipliniert sein und gut stehen“, sagt Probst über den Matchplan. Das hätten seine Jungs „richtig gut gemacht“.

Noch besser schmeckte dem TSV-Coach aber die überraschende Otterfinger Führung. Stefan Ott setzte Mitspieler Florian Bacher mit einem langen Ball in Szene. Bacher brachte das Leder in der Folge scharf nach innen, die Moosinninger Abwehr geriet zu kurz und Christian Blaschke zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze ins Netz. Ein Auftakt nach Maß für die Gäste. „Zudem haben wir es geschafft, die spielerische Klasse von Moosinning nicht zur Geltung kommen zu lassen“, freut sich Probst.

Bacher besorgt das 2:1

Wenig überraschend musste eine Standardsituation für die Gastgeber herhalten, um zum Erfolg zu kommen. In der 21. Minute segelte so ein Moosininnger Freistoß auf den Kopf von Georg Ball, der die Kugel über die Linie nickte. „Es war wohl kein Freistoß zuvor“, ärgert sich Probst. Seine Schützlinge mussten sich in der Folge erst einmal ein wenig von dem Schock erholen.

Das sollte kurze Zeit später aber hervorragend gelingen. Dann nämlich, als Bacher nach etwas mehr als einer halben Stunde den erneuten Führungstreffer für die Gäste erzielte. „Es war ein schulbuchmäßiger Konter“, ist Probst voll des Lobes. Am Ende der Kette bediente Andreas Eder den einlaufenden Bacher mit einer mustergültigen Flanke und sorgte für eine überraschende 2:1-Pausenführung für das Schlusslicht aus Otterfing.

Ausgleich nach Strafstoß

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck noch einmal merklich. „Wir konnten aber richtig gut verteidigen“, meint Probst. Nur einmal war seine Hintermannschaft machtlos. Nach einer unübersichtlichen Situation im Otterfinger Strafraum kam ein Moosinninger zu Fall. Den folgenden Strafstoß verwandelte erneut Ball nach rund einer Stunde zum 2:2-Ausgleich. Danach folgte eine turbulente Schlussphase: Zuerst trafen die Hausherren nur den Pfosten, ehe Otterfings Magnus Eder kurz vor dem Ende einen Schuss an die Latte setzte.

So blieb es beim 2:2-Unentschieden, welches für die Otterfinger das Bild am Ende der Bezirksliga Ost kaum verändert, ein wichtiger Punktgewinn für die Moral ist es dennoch allemal gewesen.