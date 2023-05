TuS Holzkirchen geht ohne Druck ins letzte Spiel

Will sich mit einem Sieg verabschieden: Maximilian Drum tritt in seinem letzten Spiel mit dem TuS Holzkirchen beim Tabellenführer Kirchheimer SC an. © stefan schweihofer

Der TuS Holzkirchen hat den Klassenerhalt in der Landesliga bereits sicher. Zum Abschluss der Saison ist der TuS bei Tabellenführer Kirchheim zu Gast und will Spieler und Interimstrainer Maximilian Drum einen schönen Abschied bereiten.

Holzkirchen – Es ist keine allzu große Überraschung, dass der TuS Holzkirchen wohl die entspannteste Trainingswoche seit langem erlebt hat. Denn fest steht: Nach der großen Rechnerei vom vergangenen Wochenende ist den Grün-Weißen der Klassenerhalt in der Landesliga Südost nicht mehr zu nehmen.

„Die Erleichterung ist riesengroß bei uns“, freut sich Interimscoach Maximilian Drum nach dem dramatischen 3:3-Remis gegen Schwaig. „Ich hätte es zwar gern mit einem eigenen Sieg geschafft, aber das Glück war da auf unserer Seite.“ Am Samstag steht nun die abschließende Aufgabe beim Tabellenersten in Kirchheim an. Sicherlich eine Mammut-Mission für die TuS-Kicker. Schließlich geht es für den KSC darum, den Aufstieg in die Bayernliga fix zu machen.

„Ich habe noch einmal an meine Jungs appelliert“, versichert Drum. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, weil ich auch meine Karriere gerne mit einem Sieg beenden möchte.“ Trotzdem ist der Respekt des scheidenden Mittelfeldspielers vor den Kirchheimern groß: „Sie haben eine super Entwicklung genommen. Auch wenn sie ihren ersten Matchball vergeben haben.“

Der KSC steht mit 56 Zählern an der Spitze mit einem Punkt Vorsprung auf den SB Traunstein. Dahinter folgen drei Teams (Wasserburg, Karlsfeld, Bruckmühl) mit jeweils 53 Punkten. Interessant dürfte die Konstellation in jedem Fall werden.

Trotzdem könnte in Sachen Aufstellung bei Holzkirchen die eine oder andere Änderung anstehen. Toptorschütze Christopher Korkor kehrt zurück, nachdem er zuletzt beim hochdramatischen 3:3 gegen Schwaig gefehlt hatte. Ebenso rückt Sean Erten wieder in den Kader auf. Unterdessen dürfte Angreifer Anes Ziljkic erneut angeschlagen fehlen. „Er wird vermutlich nicht zur Verfügung stehen“, sagt Drum. Seine Schützlinge möchten den Kirchheimern die mögliche Meisterparty vermiesen. In jedem Fall stehen dem TuS Holzkirchen noch einmal heiße 90 Minuten bevor.

Anschließend geht es für die Grün-Weißen in die wohlverdiente Sommerpause. „Die Jungs dürften zwei bis drei Wochen frei haben“, vermutet Drum. Danach tritt der neue Trainer Sven Teichmann sein Amt an. Er hat den Trainingsauftakt bereits für den 17. Juni angesetzt.

Das erste Testspiel wird dann eine Woche später gegen die SpVgg Unterhaching über die Bühne gehen. Die Zeit zur Erholung ist also vergleichsweise sehr kurz für die TuS-Kicker. Derweil geht es für die Holzkirchner gleich nach der Partie in die Pause. „Wir hatten unseren Abschlussabend bereits am vergangenen Samstag nach der Schwaig-Partie auf dem Holzkirchner Frühlingsfest“, berichtet Drum. Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt dürfte dort auch das eine oder andere Kaltgetränk überaus gut geschmeckt haben.

Zum Spiel

Kirchheimer SC – TuS Holzkirchen

Samstag 14 Uhr, Sportanlage Kirchheim

Es fehlen: Ziljkic, A. Bauer, Doppler.