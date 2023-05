Am liebsten ein letztes Mal zu Hause

Letztes Heimspiel? Maximilian Drum (r.) beendet nach der Saison seine Spielerkarriere. Als Interimstrainer will er mit dem TuS den Klassenerhalt schaffen. © Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen hat gegen Schwaig die Chance auf den Klassenerhalt - wenn die Konkurrenz mitspielt.

Holzkirchen – Es ist nicht irgendein Heimspiel, das da am Samstag auf den TuS Holzkirchen wartet. Zum einen wollen die Grün-Weißen mit einem Sieg gegen Schwaig und ein wenig Schützenhilfe der Konkurrenz, wenn möglich, den Klassenerhalt in der Landesliga Südost perfekt machen. Aber natürlich hoffen die TuS-Verantwortlichen auch, dass es das letzte Heimspiel der Saison ist und sie sich den beschwerlichen Weg über die Relegation ersparen.

„Es ist ein kleines Finale für uns“, betont TuS-Interimscoach Maximilian Drum vor dem Kracher. „Wir wollen es bestmöglich gestalten.“ Womöglich ist es für den 31-Jährigen auch der letzte Heimauftritt im grün-weißen Trikot. Schließlich wird der Mittelfeldmotor nach der Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Sein Nachfolger auf der Trainerposition wird unterdessen Sven Teichmann (wir berichteten).

„Einerseits bin ich beruflich derzeit sehr eingespannt und es ist für mich ein enormer Aufwand“, verrät Drum. „Andererseits spielt mein Körper eine Rolle. Ich habe ihn lange genug hingehalten.“ Jetzt freue er sich auf sein Privatleben und erst einmal darauf, den Sommer genießen zu können. Bis es aber soweit ist, möchte er mit seiner Mannschaft noch eine Mission erfüllen: den Klassenerhalt. Und hier erwartet die TuS-Kicker eine schwere Aufgabe.

„Ich glaube, dass es ein sehr umkämpftes Spiel werden wird“, sagt Drum. „Aber Schwaig hat sich den Klassenerhalt bereits gesichert, vielleicht gibt da der eine oder andere ein paar Prozent weniger.“ Von seinen Schützlingen erwartet der Interimscoach allerdings natürlich vollen Einsatz. „Die Defensivarbeit wird sehr wichtig werden“, meint Drum. „Ich denke, wer das erste Tor schießt, wird gewinnen.“

Wichtig allemal, dass Drum wohl die gleiche Startelf aufbieten kann wie in der vergangenen Woche beim respektablen 1:1-Remis in Grünwald. So dürfte Drum auch zunächst erneut von der Bank kommen. „Ich versuche einfach, den Jungs den Druck zu nehmen“, sagt Drum. „Alle wissen, um was es geht. Drei Punkte sind Pflicht.“ Man wolle zumindest seine Hausaufgaben machen. „Wir haben gut trainiert und uns vernünftig vorbereitet“, verrät der Coach.

Unterdessen hängt der vorzeitige Klassenerhalt natürlich auch von der Konkurrenz ab. Aktuell liegt der TuS auf Rang zwölf mit einem Zähler Vorsprung auf die Relegations-Zone. Der 13. Forstinning empfingen Grünwald ebenfalls wie Wasserburg den 14. aus Pullach bereits am Freitagabend. Der Tabellen-15. aus Pullach muss am Samstag dann zu Hause gegen Landshut ran. Mit ein bisschen Glück könnte der TuS Holzkirchen also bereits am Samstagnachmittag den Klassenerhalt feiern.

Zum Spiel

TuS Holzkirchen - SC Schwaig, Samstag 13 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße.

Es fehlen: Doppler, A. Bauer, Mehring.

Die Relegation in der Landesliga

In der Landesliga Südost gibt es drei Relegationsplätze (14., 15., 16.). Allerdings nehmen aus allen fünf Landesligen nur die drei Tabellen-14. mit dem schlechtesten Punkteschnitt an der Relegation teil. Der Tabellen-15. und der 16. spielen sicher in der Relegation. Der 17. und 18. steigen in die Bezirksliga ab.